https://ria.ru/20230331/trevoga-1862289797.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.03.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырех областях на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T22:53
2023-03-31T22:53
2023-03-31T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
николаевская область
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога звучит в южных Одесской и Николаевской областях, а также в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке страны. Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили тревогу