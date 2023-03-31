https://ria.ru/20230331/trevoga-1862289797.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.03.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четырех областях на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T22:53

2023-03-31T22:53

2023-03-31T22:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

николаевская область

вооруженные силы рф

днепропетровская область

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога звучит в южных Одесской и Николаевской областях, а также в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке страны. Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьковская область

николаевская область

днепропетровская область

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в мире, украина, харьковская область, николаевская область, вооруженные силы рф, днепропетровская область