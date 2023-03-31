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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/trevoga-1862289797.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.03.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырех областях на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T22:53
2023-03-31T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
николаевская область
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога звучит в южных Одесской и Николаевской областях, а также в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке страны. Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьковская область
николаевская область
днепропетровская область
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в мире, украина, харьковская область, николаевская область, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили тревогу

© iStock.com / AlleksanderДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© iStock.com / Alleksander
Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в южных Одесской и Николаевской областях, а также в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке страны. Кроме того, сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьНиколаевская областьВооруженные силы РФДнепропетровская область
 
 
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