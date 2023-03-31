https://ria.ru/20230331/trevoga-1862240497.html
В подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.03.2023
В подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:36
2023-03-31T17:36
2023-03-31T17:36
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской области Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, затем отменена. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в 17.04 мск. Эту же информацию подтверждает секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20230331/mirotvortsy-1862216918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, запорожье, запорожская область, вооруженные силы рф
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В подконтрольной Киеву части Запорожья объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области вновь объявили воздушную тревогу