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Трамп явится в нью-йоркский суд во вторник, сообщила его адвокат

Трамп явится в нью-йоркский суд во вторник, сообщила его адвокат - РИА Новости, 31.03.2023

Трамп явится в нью-йоркский суд во вторник, сообщила его адвокат

Адвокат Дональда Трампа сообщила, что экс-президент явится для предъявления обвинений в суд в Нью-Йорке во вторник, пишет газета New York Times. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T03:31

2023-03-31T03:31

2023-03-31T03:43

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Адвокат Дональда Трампа сообщила, что экс-президент явится для предъявления обвинений в суд в Нью-Йорке во вторник, пишет газета New York Times.По словам Сьюзен Нечелес, Трамп явится в верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене.Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.

https://ria.ru/20230331/tramp-1862005654.html

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дональд трамп, нью-йорк (город), в мире, манхэттен