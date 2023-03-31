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Трамп явится в нью-йоркский суд во вторник, сообщила его адвокат - РИА Новости, 31.03.2023
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03:31 31.03.2023 (обновлено: 03:43 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/tramp-1862005887.html
Трамп явится в нью-йоркский суд во вторник, сообщила его адвокат
Трамп явится в нью-йоркский суд во вторник, сообщила его адвокат - РИА Новости, 31.03.2023
Трамп явится в нью-йоркский суд во вторник, сообщила его адвокат
Адвокат Дональда Трампа сообщила, что экс-президент явится для предъявления обвинений в суд в Нью-Йорке во вторник, пишет газета New York Times. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T03:31
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дональд трамп
нью-йорк (город)
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Адвокат Дональда Трампа сообщила, что экс-президент явится для предъявления обвинений в суд в Нью-Йорке во вторник, пишет газета New York Times.По словам Сьюзен Нечелес, Трамп явится в верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене.Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
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нью-йорк (город)
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дональд трамп, нью-йорк (город), в мире, манхэттен
Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), В мире, Манхэттен
Трамп явится в нью-йоркский суд во вторник, сообщила его адвокат

NYT: адвокат заявила, что во вторник Трамп явится в суд для предъявления обвинений

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Адвокат Дональда Трампа сообщила, что экс-президент явится для предъявления обвинений в суд в Нью-Йорке во вторник, пишет газета New York Times.
По словам Сьюзен Нечелес, Трамп явится в верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
СМИ: Трампа обвиняют по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере
03:25
Ранее сообщалось, что за предъявление обвинений Трампу проголосовало большое жюри присяжных в Нью-Йорке. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
 
Дональд ТрампНью-Йорк (город)В миреМанхэттен
 
 
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