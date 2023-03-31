https://ria.ru/20230331/toyota-1862113658.html

Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" - РИА Новости, 31.03.2023

Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ", соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование; Минпромторг... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:36

2023-03-31T12:36

2023-03-31T13:35

экономика

авто

россия

санкт-петербург

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

toyota (автомобиль)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ", соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование; Минпромторг РФ в свою очередь прорабатывает возможность скорейшего возобновления производства на площадке, говорится в сообщении министерства."Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", - отметили в Минпромторге РФ.О возможной передаче завода Toyota ФГУП "НАМИ" стало известно в середине марта. Тогда про проработку такого сценария рассказал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Камаз", в свою очередь, сообщал, что не заинтересован в активе, "АвтоВАЗ" отметил нецелесообразность размещения на нем своего производства, но в целом не исключил такой возможности.Производство на заводе Toyota было приостановлено еще с 4 марта прошлого года, а в сентябре было объявлено о его закрытии в связи с невозможностью поставок необходимых комплектующих.

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экономика, авто, россия, санкт-петербург, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", toyota (автомобиль), автоваз, toyota corolla