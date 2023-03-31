Рейтинг@Mail.ru
Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 31.03.2023 (обновлено: 13:35 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/toyota-1862113658.html
Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ"
Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" - РИА Новости, 31.03.2023
Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ"
Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ", соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование; Минпромторг... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:36
2023-03-31T13:35
экономика
авто
россия
санкт-петербург
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
toyota (автомобиль)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150679/12/1506791289_0:267:5329:3265_1920x0_80_0_0_488f647aff6bcdced235df1400e4f40b.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ", соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование; Минпромторг РФ в свою очередь прорабатывает возможность скорейшего возобновления производства на площадке, говорится в сообщении министерства."Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", - отметили в Минпромторге РФ.О возможной передаче завода Toyota ФГУП "НАМИ" стало известно в середине марта. Тогда про проработку такого сценария рассказал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Камаз", в свою очередь, сообщал, что не заинтересован в активе, "АвтоВАЗ" отметил нецелесообразность размещения на нем своего производства, но в целом не исключил такой возможности.Производство на заводе Toyota было приостановлено еще с 4 марта прошлого года, а в сентябре было объявлено о его закрытии в связи с невозможностью поставок необходимых комплектующих.
https://ria.ru/20230331/lada-1862069405.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150679/12/1506791289_310:0:5019:3532_1920x0_80_0_0_13af146dd780e6af6ae8005aebaef406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, санкт-петербург, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", toyota (автомобиль), автоваз, toyota corolla
Экономика, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Toyota (автомобиль), АвтоВАЗ, Toyota Corolla
Завод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

Минпромторг: завод и оборудование Toyota в Петербурге перешли в собственность ФГУП "НАМИ"

© РИА Новости / Михаил КиреевПроизводство новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
Производство новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Михаил Киреев
Производство новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ", соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование; Минпромторг РФ в свою очередь прорабатывает возможность скорейшего возобновления производства на площадке, говорится в сообщении министерства.
"Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю", - отметили в Минпромторге РФ.
«
"Минпромторг России прорабатывает возможные варианты для скорейшего возобновления производства на данном заводе", - добавили в министерстве.
О возможной передаче завода Toyota ФГУП "НАМИ" стало известно в середине марта. Тогда про проработку такого сценария рассказал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Камаз", в свою очередь, сообщал, что не заинтересован в активе, "АвтоВАЗ" отметил нецелесообразность размещения на нем своего производства, но в целом не исключил такой возможности.
Производство на заводе Toyota было приостановлено еще с 4 марта прошлого года, а в сентябре было объявлено о его закрытии в связи с невозможностью поставок необходимых комплектующих.
Завод Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
"АвтоВАЗ" запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan уже в мае-июне
Вчера, 11:31
 
ЭкономикаАвтоРоссияСанкт-ПетербургДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Toyota (автомобиль)АвтоВАЗToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала