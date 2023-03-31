https://ria.ru/20230331/svet-1862234634.html

В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов

В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов - РИА Новости, 31.03.2023

В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов

Электроснабжение 18 тысяч абонентов, оставшихся без света из-за непогоды, восстановили в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в ГУП ЛНР "РСК". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:13

2023-03-31T17:13

2023-03-31T17:13

луганская народная республика

леонид пасечник

жкх

россия

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Электроснабжение 18 тысяч абонентов, оставшихся без света из-за непогоды, восстановили в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в ГУП ЛНР "РСК". Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в ЛНР остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. "Энергетики в 3 раза увеличили количество персонала, задействованного в устранении нарушений электроснабжения в городах и районах республики. Электроснабжение 17 976 абонентов восстановлено", - сообщили на предприятии. Отмечается, что работа аварийно-восстановительных бригад ГУП ЛНР "РСК" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений. "В устранении многочисленных нарушений электроснабжения после мощного снегопада участвуют 126 бригад энергетиков: 475 специалистов и 137 единиц спецтехники", - сообщили в "РСК".

https://ria.ru/20230331/diversiya-1862054210.html

https://ria.ru/20230331/probka-1862072289.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, леонид пасечник, жкх, россия