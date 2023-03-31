https://ria.ru/20230331/svet-1862234634.html
В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов
В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов - РИА Новости, 31.03.2023
В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов
Электроснабжение 18 тысяч абонентов, оставшихся без света из-за непогоды, восстановили в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в ГУП ЛНР "РСК". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:13
2023-03-31T17:13
2023-03-31T17:13
луганская народная республика
леонид пасечник
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580174_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_d67a1fc10b8825559dfd3f86c81916ac.jpg
ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Электроснабжение 18 тысяч абонентов, оставшихся без света из-за непогоды, восстановили в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в ГУП ЛНР "РСК". Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в ЛНР остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. "Энергетики в 3 раза увеличили количество персонала, задействованного в устранении нарушений электроснабжения в городах и районах республики. Электроснабжение 17 976 абонентов восстановлено", - сообщили на предприятии. Отмечается, что работа аварийно-восстановительных бригад ГУП ЛНР "РСК" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений. "В устранении многочисленных нарушений электроснабжения после мощного снегопада участвуют 126 бригад энергетиков: 475 специалистов и 137 единиц спецтехники", - сообщили в "РСК".
https://ria.ru/20230331/diversiya-1862054210.html
https://ria.ru/20230331/probka-1862072289.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580174_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_aaedd2158a6fef549a0bf019875e8cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, жкх, россия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, ЖКХ, Россия
В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов
В ЛНР восстановили электроснабжение 18 000 абонентов, оставшихся без света из-за непогоды
ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Электроснабжение 18 тысяч абонентов, оставшихся без света из-за непогоды, восстановили в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в ГУП ЛНР "РСК".
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник
сообщил, что около 200 тысяч абонентов в ЛНР остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом.
Мужчину и ребенка обвинили в диверсии в ЛНР
"Энергетики в 3 раза увеличили количество персонала, задействованного в устранении нарушений электроснабжения в городах и районах республики. Электроснабжение 17 976 абонентов восстановлено", - сообщили на предприятии.
Отмечается, что работа аварийно-восстановительных бригад ГУП ЛНР "РСК" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений.
"В устранении многочисленных нарушений электроснабжения после мощного снегопада участвуют 126 бригад энергетиков: 475 специалистов и 137 единиц спецтехники", - сообщили в "РСК".
Застрявшие на трассе М-4 "Дон" пожаловались на отсутствие помощи