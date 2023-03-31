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В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов - РИА Новости, 31.03.2023
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17:13 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/svet-1862234634.html
В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов
В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов - РИА Новости, 31.03.2023
В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов
Электроснабжение 18 тысяч абонентов, оставшихся без света из-за непогоды, восстановили в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в ГУП ЛНР "РСК". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:13
2023-03-31T17:13
луганская народная республика
леонид пасечник
жкх
россия
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Электроснабжение 18 тысяч абонентов, оставшихся без света из-за непогоды, восстановили в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в ГУП ЛНР "РСК". Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в ЛНР остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. "Энергетики в 3 раза увеличили количество персонала, задействованного в устранении нарушений электроснабжения в городах и районах республики. Электроснабжение 17 976 абонентов восстановлено", - сообщили на предприятии. Отмечается, что работа аварийно-восстановительных бригад ГУП ЛНР "РСК" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений. "В устранении многочисленных нарушений электроснабжения после мощного снегопада участвуют 126 бригад энергетиков: 475 специалистов и 137 единиц спецтехники", - сообщили в "РСК".
https://ria.ru/20230331/diversiya-1862054210.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, жкх, россия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, ЖКХ, Россия
В ЛНР восстановили электроснабжение 18 тысяч абонентов

В ЛНР восстановили электроснабжение 18 000 абонентов, оставшихся без света из-за непогоды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Электроснабжение 18 тысяч абонентов, оставшихся без света из-за непогоды, восстановили в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в ГУП ЛНР "РСК".
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в ЛНР остались без света из-за обильных снегопадов, прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом.
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"Энергетики в 3 раза увеличили количество персонала, задействованного в устранении нарушений электроснабжения в городах и районах республики. Электроснабжение 17 976 абонентов восстановлено", - сообщили на предприятии.
Отмечается, что работа аварийно-восстановительных бригад ГУП ЛНР "РСК" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений.
"В устранении многочисленных нарушений электроснабжения после мощного снегопада участвуют 126 бригад энергетиков: 475 специалистов и 137 единиц спецтехники", - сообщили в "РСК".
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Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникЖКХРоссия
 
 
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