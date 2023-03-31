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Голикова объяснила, как будет оцениваться работа советников директоров школ
Голикова объяснила, как будет оцениваться работа советников директоров школ - РИА Новости, 31.03.2023
Голикова объяснила, как будет оцениваться работа советников директоров школ
Деятельность советников директоров школ по воспитанию будет оцениваться по ключевым показателям эффективности, а не по количеству проведенных мероприятий,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:53
2023-03-31T11:53
2023-03-31T11:53
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Деятельность советников директоров школ по воспитанию будет оцениваться по ключевым показателям эффективности, а не по количеству проведенных мероприятий, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также добавила, что необходимо организовывать работу советников директоров школ по воспитанию совместно с российским движением детей и молодежи "Движение первых". Должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была включена в перечень должностей педагогических работников постановлением правительства РФ от 21 февраля 2022 года. Ранее замглавы Минпросвещения Андрей Николаев заявил, что такие советники появятся в школах новых российских регионов до конца января. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина должность советника директора по воспитанию появится во всех профессиональных образовательных организациях. Ранее стартовал Всероссийский конкурс "Навигаторы детства", в рамках которого сформируется новый резерв будущих советников директоров школ по воспитанию.
https://ria.ru/20230329/pedvuzy-1861446725.html
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Деятельность советников директоров школ по воспитанию будет оцениваться по ключевым показателям эффективности, а не по количеству проведенных мероприятий, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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"Со следующего года советники директоров (по воспитанию – ред.) должны появиться во всех регионах страны… Мы также рассчитываем, что деятельность советников будет оцениваться не подсчетом количества проведенных мероприятий и их участников, а ключевыми показателями эффективности деятельности, среди которых: вовлечение в общественно-значимую деятельность детей из группы риска, сокращение совершаемых несовершеннолетними правонарушений и преступлений", – сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения РФ.
Она также добавила, что необходимо организовывать работу советников директоров школ по воспитанию совместно с российским движением детей и молодежи "Движение первых".
Должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была включена в перечень должностей педагогических работников постановлением правительства РФ от 21 февраля 2022 года. Ранее замглавы Минпросвещения Андрей Николаев заявил, что такие советники появятся в школах новых российских регионов до конца января. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина должность советника директора по воспитанию появится во всех профессиональных образовательных организациях.
Ранее стартовал Всероссийский конкурс "Навигаторы детства", в рамках которого сформируется новый резерв будущих советников директоров школ по воспитанию.
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