https://ria.ru/20230331/sneg-1862158672.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.03.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега и обледенения,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:18

2023-03-31T14:18

2023-03-31T14:18

погода

санкт-петербург

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838167903_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_70158659ce2aa98176aa611ed7496c5c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега и обледенения, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 22 часов 31 марта до 10 часов 1 апреля в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

https://ria.ru/20230330/snegopad-1861992686.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, санкт-петербург, россия, общество