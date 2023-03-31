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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.03.2023
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14:18 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/sneg-1862158672.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.03.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега и обледенения,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:18
2023-03-31T14:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега и обледенения, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 22 часов 31 марта до 10 часов 1 апреля в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
https://ria.ru/20230330/snegopad-1861992686.html
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погода, санкт-петербург, россия, общество
Погода, Санкт-Петербург, Россия, Общество
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого снегопада

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСнегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Снегопад в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега и обледенения, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, с 22 часов 31 марта до 10 часов 1 апреля в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения", - говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
Снег в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Ростовской области из-за снегопада ввели режим ЧС
30 марта, 22:59
 
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