https://ria.ru/20230331/sneg-1862158672.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.03.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега и обледенения,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T14:18
2023-03-31T14:18
2023-03-31T14:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого снега и обледенения, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 22 часов 31 марта до 10 часов 1 апреля в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения", - говорится в сообщении. Власти просят водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
https://ria.ru/20230330/snegopad-1861992686.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, санкт-петербург, россия, общество
Погода, Санкт-Петербург, Россия, Общество
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого снегопада