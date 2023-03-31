https://ria.ru/20230331/shkolnik-1862226588.html

В Москве школьник устроил дебош в столовой

В Москве школьник устроил дебош в столовой - РИА Новости, 31.03.2023

В Москве школьник устроил дебош в столовой

Десятиклассник столичной школы №1371 "Крылатское" бросил в стену в столовой стеклянную бутылку, сейчас с подростком работает полиция, инцидент не повлиял на... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T16:47

2023-03-31T16:47

2023-03-31T16:47

происшествия

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школа

дети

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Десятиклассник столичной школы №1371 "Крылатское" бросил в стену в столовой стеклянную бутылку, сейчас с подростком работает полиция, инцидент не повлиял на режим работы школы, сообщил РИА Новости директор учреждения Николай Кочубей. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в московской школе №1371 старшеклассник устроил дебош в столовой. Подростка быстро обезвредили, однако в этот момент он угрожал одному из учеников. "Сегодня, 31 марта, один из наших десятиклассников позволил себе непозволительное поведение в столовой. Ученик бросил в стену стеклянную бутылку, которую принес с собой в школу. Дежурный администратор, которая находилась в столовой, а также сотрудник охраны незамедлительно его остановили и урегулировали ситуацию, а затем вызвали сотрудников полиции. В настоящее время они работают с мальчиком и уточняют обстоятельства произошедшего", - рассказал Кочубей. Также собеседник агентства добавил, что никакой угрозы жизни и здоровью учеников нет. Занятия для них продолжились в обычном режиме.

https://ria.ru/20230327/konfety-1860910902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, школа, дети