https://ria.ru/20230331/shkolnik-1862226588.html
В Москве школьник устроил дебош в столовой
В Москве школьник устроил дебош в столовой - РИА Новости, 31.03.2023
В Москве школьник устроил дебош в столовой
Десятиклассник столичной школы №1371 "Крылатское" бросил в стену в столовой стеклянную бутылку, сейчас с подростком работает полиция, инцидент не повлиял на... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T16:47
2023-03-31T16:47
2023-03-31T16:47
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Десятиклассник столичной школы №1371 "Крылатское" бросил в стену в столовой стеклянную бутылку, сейчас с подростком работает полиция, инцидент не повлиял на режим работы школы, сообщил РИА Новости директор учреждения Николай Кочубей. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в московской школе №1371 старшеклассник устроил дебош в столовой. Подростка быстро обезвредили, однако в этот момент он угрожал одному из учеников. "Сегодня, 31 марта, один из наших десятиклассников позволил себе непозволительное поведение в столовой. Ученик бросил в стену стеклянную бутылку, которую принес с собой в школу. Дежурный администратор, которая находилась в столовой, а также сотрудник охраны незамедлительно его остановили и урегулировали ситуацию, а затем вызвали сотрудников полиции. В настоящее время они работают с мальчиком и уточняют обстоятельства произошедшего", - рассказал Кочубей. Также собеседник агентства добавил, что никакой угрозы жизни и здоровью учеников нет. Занятия для них продолжились в обычном режиме.
https://ria.ru/20230327/konfety-1860910902.html
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происшествия, москва, россия, школа, дети
Происшествия, Москва, Россия, Школа, Дети
В Москве школьник устроил дебош в столовой
Десятиклассник из московской школы №1371 устроил дебош в столовой, с ним работает полиция
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Десятиклассник столичной школы №1371 "Крылатское" бросил в стену в столовой стеклянную бутылку, сейчас с подростком работает полиция, инцидент не повлиял на режим работы школы, сообщил РИА Новости директор учреждения Николай Кочубей.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в московской школе №1371 старшеклассник устроил дебош в столовой. Подростка быстро обезвредили, однако в этот момент он угрожал одному из учеников.
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"Сегодня, 31 марта, один из наших десятиклассников позволил себе непозволительное поведение в столовой. Ученик бросил в стену стеклянную бутылку, которую принес с собой в школу. Дежурный администратор, которая находилась в столовой, а также сотрудник охраны незамедлительно его остановили и урегулировали ситуацию, а затем вызвали сотрудников полиции. В настоящее время они работают с мальчиком и уточняют обстоятельства произошедшего", - рассказал Кочубей.
Также собеседник агентства добавил, что никакой угрозы жизни и здоровью учеников нет.
Занятия для них продолжились в обычном режиме.
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