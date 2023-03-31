https://ria.ru/20230331/sedokova-1862152247.html
Тренд на ностальгию нулевых: Седокова выпустила альбом неизданных песен
Тренд на ностальгию нулевых: Седокова выпустила альбом неизданных песен - РИА Новости, 31.03.2023
Тренд на ностальгию нулевых: Седокова выпустила альбом неизданных песен
Анна Седокова выпустила альбом "Сердце в бинтах". Однако в него вошли не новые песни, как это принято, а уже известные аудитории, но неизданные. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T17:52
2023-03-31T17:52
2023-03-31T17:52
культура
анна седокова
музыка
виа гра
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Анна Седокова выпустила альбом "Сердце в бинтах". Однако в него вошли не новые песни, как это принято, а уже известные аудитории, но неизданные. Кроме того, певица отметила, что всеобщая ностальгия по нулевым, по ее мнению, связана с желанием слушать более легкую музыку. Выпуск альбома Седокова приурочила к юбилею – 20-летию ее карьеры. В альбом вошла и первая песня, которую написала исполнительница, – "Простые слова". Ранее Седокова выпустила другой ностальгический трек – хит группы "ВИА Гра", солисткой которой она была, – "Не оставляй меня, любимый" в новой аранжировке.
https://ria.ru/20230217/sedokova-1852395794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна седокова, музыка, виа гра
Культура, Анна Седокова, Музыка, ВИА Гра
Тренд на ностальгию нулевых: Седокова выпустила альбом неизданных песен
Анна Седокова выпустила ностальгический альбом с неизданными песнями из нулевых
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Анна Седокова выпустила альбом "Сердце в бинтах". Однако в него вошли не новые песни, как это принято, а уже известные аудитории, но неизданные.
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"Каждый день мне писали фанаты с просьбами издать эти песни, а некоторые нельзя было прослушать до сегодняшнего дня. Например, "Сердце в бинтах". Вы знаете, у меня не было ностальгии по нулевым до того момента, пока я не послушала собственный альбом (смеется). У треков потрясающий вайб!" – сказала Седокова в интервью РИА Новости.
Кроме того, певица отметила, что всеобщая ностальгия по нулевым, по ее мнению, связана с желанием слушать более легкую музыку.
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"Это машина времени. Когда нажимаешь кнопку плей, перемещаешься на 15 лет назад. Что касается всеобщей ностальгии по нулевым, то один мудрый человек мне как-то сказал: "Ты обязательно в этой жизни будешь по чему-то скучать, но ты сам можешь выбрать, что это будет". Я думаю, грустить по 2000-м, когда все носили стразы и слушали легкую музыку, значит хотеть той яркости и легкости", – заметила певица.
Выпуск альбома Седокова приурочила к юбилею – 20-летию ее карьеры. В альбом вошла и первая песня, которую написала исполнительница, – "Простые слова".
Ранее Седокова выпустила
другой ностальгический трек – хит группы "ВИА Гра", солисткой которой она была, – "Не оставляй меня, любимый" в новой аранжировке.
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