https://ria.ru/20230331/sedokova-1862152247.html

Тренд на ностальгию нулевых: Седокова выпустила альбом неизданных песен

Тренд на ностальгию нулевых: Седокова выпустила альбом неизданных песен - РИА Новости, 31.03.2023

Тренд на ностальгию нулевых: Седокова выпустила альбом неизданных песен

Анна Седокова выпустила альбом "Сердце в бинтах". Однако в него вошли не новые песни, как это принято, а уже известные аудитории, но неизданные. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:52

2023-03-31T17:52

2023-03-31T17:52

культура

анна седокова

музыка

виа гра

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Анна Седокова выпустила альбом "Сердце в бинтах". Однако в него вошли не новые песни, как это принято, а уже известные аудитории, но неизданные. Кроме того, певица отметила, что всеобщая ностальгия по нулевым, по ее мнению, связана с желанием слушать более легкую музыку. Выпуск альбома Седокова приурочила к юбилею – 20-летию ее карьеры. В альбом вошла и первая песня, которую написала исполнительница, – "Простые слова". Ранее Седокова выпустила другой ностальгический трек – хит группы "ВИА Гра", солисткой которой она была, – "Не оставляй меня, любимый" в новой аранжировке.

https://ria.ru/20230217/sedokova-1852395794.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

анна седокова, музыка, виа гра