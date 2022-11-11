https://ria.ru/20221111/sedokova-1830544685.html

Седокова объяснила, почему решила перевыпустить "Не оставляй меня, любимый"

Седокова объяснила, почему решила перевыпустить "Не оставляй меня, любимый" - РИА Новости, 11.11.2022

Седокова объяснила, почему решила перевыпустить "Не оставляй меня, любимый"

Анна Седокова перевыпустила песню группы "ВИА Гра" "Не оставляй меня, любимый". Таким образом исполнительница отметила 20-летие творческой деятельности (в 2002... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:33

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2022-11-11T14:17

шоубиз

анна седокова

виа гра

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Анна Седокова перевыпустила песню группы "ВИА Гра" "Не оставляй меня, любимый". Таким образом исполнительница отметила 20-летие творческой деятельности (в 2002 году она стала солисткой коллектива, с чего и началась ее карьера на большой сцене). "Эта песня была первой, которую я по-настоящему почувствовала, когда была в группе. Две композиции "ВИА Гра" для меня особенные – "Не оставляй меня, любимый", с которой все началось, и "Притяжение больше нет", которой завершился мой период в коллективе. Мне захотелось вернуться в самое начало, хотя я долго отрицала часть группы во мне. Но поняла, что лучше не сопротивляться, а принять", – сказала Седокова в интервью РИА Новости.Кроме того, певица отметила, что не выкупала эксклюзивные права на трек. Однако, автор композиции Константин Меладзе разрешил экс-солистке группы перезаписать и исполнять ее. Также Седокова поделилась историей, которая вдохновила ее на перевыпуск хита. "Оказалось, что мой муж Янис, уже когда меня встретил, вернулся в город, где родился, взял первую попавшуюся кассету, поставил ее – и там была эта песня, и он услышал мой голос. Это удивительно, как чудо. Именно муж вдохновил меня дать вторую жизнь композиции", – рассказала певица. При этом Седокова категорично отвергла идею перезаписать еще одну песню из репертуара группы. Седокова была солисткой группы "ВИА Гра" с 2002-ого по 2004 год. Состав с ней, Верой Брежневой и Надеждой Мейхер-Грановской называют золотым. Трио выпустило самые известные хиты коллектива, включая дуэты с Валерием Меладзе – "Океан и три реки" и "Притяжения больше нет".

https://ria.ru/20220518/sedokova-1789276891.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

анна седокова, виа гра