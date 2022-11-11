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Седокова объяснила, почему решила перевыпустить "Не оставляй меня, любимый" - РИА Новости, 11.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221111/sedokova-1830544685.html
Седокова объяснила, почему решила перевыпустить "Не оставляй меня, любимый"
Седокова объяснила, почему решила перевыпустить "Не оставляй меня, любимый" - РИА Новости, 11.11.2022
Седокова объяснила, почему решила перевыпустить "Не оставляй меня, любимый"
Анна Седокова перевыпустила песню группы "ВИА Гра" "Не оставляй меня, любимый". Таким образом исполнительница отметила 20-летие творческой деятельности (в 2002... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:33
2022-11-11T14:17
шоубиз
анна седокова
виа гра
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Анна Седокова перевыпустила песню группы "ВИА Гра" "Не оставляй меня, любимый". Таким образом исполнительница отметила 20-летие творческой деятельности (в 2002 году она стала солисткой коллектива, с чего и началась ее карьера на большой сцене). "Эта песня была первой, которую я по-настоящему почувствовала, когда была в группе. Две композиции "ВИА Гра" для меня особенные – "Не оставляй меня, любимый", с которой все началось, и "Притяжение больше нет", которой завершился мой период в коллективе. Мне захотелось вернуться в самое начало, хотя я долго отрицала часть группы во мне. Но поняла, что лучше не сопротивляться, а принять", – сказала Седокова в интервью РИА Новости.Кроме того, певица отметила, что не выкупала эксклюзивные права на трек. Однако, автор композиции Константин Меладзе разрешил экс-солистке группы перезаписать и исполнять ее. Также Седокова поделилась историей, которая вдохновила ее на перевыпуск хита. "Оказалось, что мой муж Янис, уже когда меня встретил, вернулся в город, где родился, взял первую попавшуюся кассету, поставил ее – и там была эта песня, и он услышал мой голос. Это удивительно, как чудо. Именно муж вдохновил меня дать вторую жизнь композиции", – рассказала певица. При этом Седокова категорично отвергла идею перезаписать еще одну песню из репертуара группы. Седокова была солисткой группы "ВИА Гра" с 2002-ого по 2004 год. Состав с ней, Верой Брежневой и Надеждой Мейхер-Грановской называют золотым. Трио выпустило самые известные хиты коллектива, включая дуэты с Валерием Меладзе – "Океан и три реки" и "Притяжения больше нет".
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анна седокова, виа гра
Шоубиз, Анна Седокова, ВИА Гра
12:33 11.11.2022 (обновлено: 14:17 11.11.2022)
 
Седокова объяснила, почему решила перевыпустить "Не оставляй меня, любимый"

Седокова объяснила, почему решила перевыпустить трек "ВИА Гра" "Не оставляй меня, любимый"

© Фото : Даниил ВеличкоПевица Анна Седокова
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Даниил Величко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Анна Седокова перевыпустила песню группы "ВИА Гра" "Не оставляй меня, любимый". Таким образом исполнительница отметила 20-летие творческой деятельности (в 2002 году она стала солисткой коллектива, с чего и началась ее карьера на большой сцене).
"Эта песня была первой, которую я по-настоящему почувствовала, когда была в группе. Две композиции "ВИА Гра" для меня особенные – "Не оставляй меня, любимый", с которой все началось, и "Притяжение больше нет", которой завершился мой период в коллективе. Мне захотелось вернуться в самое начало, хотя я долго отрицала часть группы во мне. Но поняла, что лучше не сопротивляться, а принять", – сказала Седокова в интервью РИА Новости.
Кроме того, певица отметила, что не выкупала эксклюзивные права на трек. Однако, автор композиции Константин Меладзе разрешил экс-солистке группы перезаписать и исполнять ее.

"Все прошло спокойно. Я спросила Константина, могу ли исполнять песню. Он разрешил. Команда продюсера выдвинула несколько стандартных требований, мы их соблюли. Но никаких палок в колеса не было", – подчеркнула исполнительница.

Также Седокова поделилась историей, которая вдохновила ее на перевыпуск хита.
"Оказалось, что мой муж Янис, уже когда меня встретил, вернулся в город, где родился, взял первую попавшуюся кассету, поставил ее – и там была эта песня, и он услышал мой голос. Это удивительно, как чудо. Именно муж вдохновил меня дать вторую жизнь композиции", – рассказала певица.
При этом Седокова категорично отвергла идею перезаписать еще одну песню из репертуара группы.

"Тысячу раз – нет! Это единственный эксперимент. Я не живу прошлым. Мне потребовалось 20 лет, чтобы оно стало не таким болезненным. Сейчас в новой версии только любовь, хотя до этого была только боль", – сказала Седокова.

Седокова была солисткой группы "ВИА Гра" с 2002-ого по 2004 год. Состав с ней, Верой Брежневой и Надеждой Мейхер-Грановской называют золотым. Трио выпустило самые известные хиты коллектива, включая дуэты с Валерием Меладзе – "Океан и три реки" и "Притяжения больше нет".
Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 16:42Шоубиз
Пользователи восхитились резкой сменой имиджа Седоковой
 
ШоубизАнна СедоковаВИА Гра
 
 
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