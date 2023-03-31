https://ria.ru/20230331/rogov-1862016894.html

В Запорожской области предложили вводить санкции за обстрелы АЭС

В Запорожской области предложили вводить санкции за обстрелы АЭС - РИА Новости, 31.03.2023

В Запорожской области предложили вводить санкции за обстрелы АЭС

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил с целью недопущения обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T07:46

2023-03-31T07:46

2023-03-31T07:46

запорожская область

днепр (город)

энергодар

владимир рогов

магатэ

рафаэль гросси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил с целью недопущения обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины предусмотреть механизм международных санкций. Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что будут предложены реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и сам он смотрит на эту перспективу с оптимизмом. "Должен быть применен механизм международных санкций и персональной ответственности для представителей режима Зеленского и боевиков ВСУ, причастных к обстрелам АЭС тяжелыми видами вооружений и запуску дронов со взрывчаткой. Ракеты и беспилотники имеют конкретных производителей, поэтому надо задавать вопросы и им", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, если у МАГАТЭ есть реальное стремление обеспечить безопасность АЭС, то вопрос ответственности за обстрелы атомной станции и прилегающей к ней территории должен быть поднят на международном уровне. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20230330/zaes-1861794816.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230330/vsu-1861907685.html

запорожская область

днепр (город)

энергодар

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запорожская область, днепр (город), энергодар, владимир рогов, магатэ, рафаэль гросси