Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области предложили вводить санкции за обстрелы АЭС - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/rogov-1862016894.html
В Запорожской области предложили вводить санкции за обстрелы АЭС
В Запорожской области предложили вводить санкции за обстрелы АЭС - РИА Новости, 31.03.2023
В Запорожской области предложили вводить санкции за обстрелы АЭС
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил с целью недопущения обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T07:46
2023-03-31T07:46
запорожская область
днепр (город)
энергодар
владимир рогов
магатэ
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e9e5ec30275ae244c86fb7d3eca3965.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил с целью недопущения обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины предусмотреть механизм международных санкций. Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что будут предложены реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и сам он смотрит на эту перспективу с оптимизмом. "Должен быть применен механизм международных санкций и персональной ответственности для представителей режима Зеленского и боевиков ВСУ, причастных к обстрелам АЭС тяжелыми видами вооружений и запуску дронов со взрывчаткой. Ракеты и беспилотники имеют конкретных производителей, поэтому надо задавать вопросы и им", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, если у МАГАТЭ есть реальное стремление обеспечить безопасность АЭС, то вопрос ответственности за обстрелы атомной станции и прилегающей к ней территории должен быть поднят на международном уровне. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230330/zaes-1861794816.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230330/vsu-1861907685.html
запорожская область
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46a0e1632aed91c7db30d68771689961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, днепр (город), энергодар, владимир рогов, магатэ, рафаэль гросси
Запорожская область, Днепр (город), Энергодар, Владимир Рогов, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
В Запорожской области предложили вводить санкции за обстрелы АЭС

Член ГСА Рогов предложил вводить международные санкции за обстрелы АЭС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил с целью недопущения обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины предусмотреть механизм международных санкций.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что будут предложены реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и сам он смотрит на эту перспективу с оптимизмом.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Россия передала МАГАТЭ свое видение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Вчера, 11:59
"Должен быть применен механизм международных санкций и персональной ответственности для представителей режима Зеленского и боевиков ВСУ, причастных к обстрелам АЭС тяжелыми видами вооружений и запуску дронов со взрывчаткой. Ракеты и беспилотники имеют конкретных производителей, поэтому надо задавать вопросы и им", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, если у МАГАТЭ есть реальное стремление обеспечить безопасность АЭС, то вопрос ответственности за обстрелы атомной станции и прилегающей к ней территории должен быть поднят на международном уровне.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Рогов: ВСУ стягивают западное вооружение в Запорожскую область
Вчера, 17:00
 
Запорожская областьДнепр (город)ЭнергодарВладимир РоговМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала