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В США изучили деятельность РИА Новости в TikTok - РИА Новости, 31.03.2023
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12:29 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/ria-1862108704.html
В США изучили деятельность РИА Новости в TikTok
В США изучили деятельность РИА Новости в TikTok - РИА Новости, 31.03.2023
В США изучили деятельность РИА Новости в TikTok
Российские СМИ, включая РИА Новости, добились серьезных успехов в продвижении российской повестки в одной из самых популярных в мире соцсетей TikTok, говорится... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:29
2023-03-31T12:29
медиа - общество
риа новости
сша
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские СМИ, включая РИА Новости, добились серьезных успехов в продвижении российской повестки в одной из самых популярных в мире соцсетей TikTok, говорится в исследовании учрежденного ФРГ и базирующегося в Вашингтоне Немецкого Фонда Маршалла США. "TikTok сыграл центральную роль в понимании мировым сообществом войны России на Украине. В первые дни конфликта люди отчаянно нуждались в новостях и могли получать через платформу обновленную информацию о военных маневрах и обстановке на местах в режиме реального времени. Российские государственные СМИ обратили на это внимание и использовали приложение для продвижения собственных нарративов", - отмечается в докладе фонда под названием "Российский вызов TikTok: финансируемые Кремлем СМИ дотянулись до миллионов пользователей приложения". В качестве одного из ярких примеров достижений российских СМИ на этой платформе автор исследования приводит многомиллионные просмотры постов канала РИА Новости. "По некоторым показателям, в том числе по показателю топовых постов, аккаунты российских государственных СМИ с надписями (о принадлежности к госСМИ – ред.) охватывают на TikTok большую аудиторию, чем на других платформах. Самый популярный пост РИА Новости на TikTok в 2023 году набрал более 5,6 миллионов просмотров. В Twitter его топовый пост набрал менее 20 000 просмотров", - указывается в материале. Рекордным же по просмотрам стал ролик с выступлением президента России Владимира Путина в 2022 году о том, что победителей в ядерной войне не будет, которое набрало в аккаунте РИА Новости более 28 миллионов просмотров. Еще 12 роликов набрали больше 10 млн, а роликов-миллионников – 225. При этом на РИА Новости в TikTok сейчас подписано почти 1,4 млн человек, большая часть аудитории находится за рубежом, в том числе на Украине, и этот показатель растет, а доля российских пользователей соцсети сокращается из-за введенных TikTok после начала СВО ограничений на публикацию в России нового контента. Всего же исследование Альянса за обеспечение демократии Германского фонда Маршалла выявило 78 аккаунтов TikTok, в том числе 47, помеченных платформой, которые, по предположению автора, "связаны со СМИ, финансируемыми Кремлем". По состоянию на 22 марта 2023 года у этих аккаунтов, по данным фонда, было более 14 млн подписчиков и более 319 млн лайков. Фонд Маршалла напоминает, что "после того, как украинские и западные официальные лица оказали давление… TikTok назвал около 50 аккаунтов российскими государственными СМИ", однако процесс маркировки не помешал росту показателей российских СМИ. "Ярлык TikTok (указывающий на принадлежность к госСМИ – ред.), по-видимому, не снижает видимость учетной записи. 22 помеченных и активных аккаунта имеют более 6 миллионов подписчиков и собрали более 114 миллионов лайков. Эти помеченные аккаунты российских СМИ являются одними из самых популярных новостных СМИ на платформе. Например, у RT en Español больше лайков, чем у (ведущих мировых испаноязычных СМИ – ред.) Telemundo, Univision, BBC Mundo и El País. У аккаунта RT больше подписчиков и лайков, чем у Wall Street Journal и New York Times", - говорится в материале. В нем также отмечается и работа аккаунтов агентства Sputnik по адаптации к работе в услвоиях ограничений: "В некоторых случаях языковые версии Sputnik создавали дублирующие аккаунты после получения ярлыка "государственное СМИ". Например, у Sputnik Brasil имеется две учетные записи — одна с пометкой, а другая без пометки". Кроме того, в исследовании отмечается и популярность аккаунта главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян (526 тыс. подписчиков). "Хотя аккаунт Симоньян, возможно, и не подпадает под политику TikTok по маркировке аккаунтов, сама она является одним из ведущих российских пропагандистов, и ее видео на TikTok регулярно просматривают миллионы пользователей", - пишет автор исследования.
https://ria.ru/20230329/proekt-1861365402.html
https://ria.ru/20230301/laureat-1855100700.html
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Влада Копылова
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
медиа - общество, риа новости, сша, россия
Медиа - Общество, РИА Новости, США, Россия
В США изучили деятельность РИА Новости в TikTok

Фонд Маршалла отметил успех РИА Новости по продвижению российской повестки в TikTok

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские СМИ, включая РИА Новости, добились серьезных успехов в продвижении российской повестки в одной из самых популярных в мире соцсетей TikTok, говорится в исследовании учрежденного ФРГ и базирующегося в Вашингтоне Немецкого Фонда Маршалла США.
"TikTok сыграл центральную роль в понимании мировым сообществом войны России на Украине. В первые дни конфликта люди отчаянно нуждались в новостях и могли получать через платформу обновленную информацию о военных маневрах и обстановке на местах в режиме реального времени. Российские государственные СМИ обратили на это внимание и использовали приложение для продвижения собственных нарративов", - отмечается в докладе фонда под названием "Российский вызов TikTok: финансируемые Кремлем СМИ дотянулись до миллионов пользователей приложения".
В качестве одного из ярких примеров достижений российских СМИ на этой платформе автор исследования приводит многомиллионные просмотры постов канала РИА Новости.
"По некоторым показателям, в том числе по показателю топовых постов, аккаунты российских государственных СМИ с надписями (о принадлежности к госСМИ – ред.) охватывают на TikTok большую аудиторию, чем на других платформах. Самый популярный пост РИА Новости на TikTok в 2023 году набрал более 5,6 миллионов просмотров. В Twitter его топовый пост набрал менее 20 000 просмотров", - указывается в материале.
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Рекордным же по просмотрам стал ролик с выступлением президента России Владимира Путина в 2022 году о том, что победителей в ядерной войне не будет, которое набрало в аккаунте РИА Новости более 28 миллионов просмотров. Еще 12 роликов набрали больше 10 млн, а роликов-миллионников – 225. При этом на РИА Новости в TikTok сейчас подписано почти 1,4 млн человек, большая часть аудитории находится за рубежом, в том числе на Украине, и этот показатель растет, а доля российских пользователей соцсети сокращается из-за введенных TikTok после начала СВО ограничений на публикацию в России нового контента. Всего же исследование Альянса за обеспечение демократии Германского фонда Маршалла выявило 78 аккаунтов TikTok, в том числе 47, помеченных платформой, которые, по предположению автора, "связаны со СМИ, финансируемыми Кремлем". По состоянию на 22 марта 2023 года у этих аккаунтов, по данным фонда, было более 14 млн подписчиков и более 319 млн лайков.
Фонд Маршалла напоминает, что "после того, как украинские и западные официальные лица оказали давление… TikTok назвал около 50 аккаунтов российскими государственными СМИ", однако процесс маркировки не помешал росту показателей российских СМИ. "Ярлык TikTok (указывающий на принадлежность к госСМИ – ред.), по-видимому, не снижает видимость учетной записи. 22 помеченных и активных аккаунта имеют более 6 миллионов подписчиков и собрали более 114 миллионов лайков. Эти помеченные аккаунты российских СМИ являются одними из самых популярных новостных СМИ на платформе. Например, у RT en Español больше лайков, чем у (ведущих мировых испаноязычных СМИ – ред.) Telemundo, Univision, BBC Mundo и El País. У аккаунта RT больше подписчиков и лайков, чем у Wall Street Journal и New York Times", - говорится в материале. В нем также отмечается и работа аккаунтов агентства Sputnik по адаптации к работе в услвоиях ограничений: "В некоторых случаях языковые версии Sputnik создавали дублирующие аккаунты после получения ярлыка "государственное СМИ". Например, у Sputnik Brasil имеется две учетные записи — одна с пометкой, а другая без пометки".
Кроме того, в исследовании отмечается и популярность аккаунта главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян (526 тыс. подписчиков). "Хотя аккаунт Симоньян, возможно, и не подпадает под политику TikTok по маркировке аккаунтов, сама она является одним из ведущих российских пропагандистов, и ее видео на TikTok регулярно просматривают миллионы пользователей", - пишет автор исследования.
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