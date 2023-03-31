https://ria.ru/20230331/pytki-1862112193.html

ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН

ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН - РИА Новости, 31.03.2023

ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН

Около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:33

2023-03-31T12:33

2023-03-31T12:33

специальная военная операция на украине

оон

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вооруженные силы украины

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ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. "Около половины опрошенных российских военнопленных указали, что они подвергались пыткам или жестокому обращению (со стороны украинской армии – ред.). По сообщениям, большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки. Мы не наблюдали систематической практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей", - заявил он в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Власти РФ ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на 10 дней и избиений с мусорным пакетом на голове. Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230323/pytki-1859928946.html

https://ria.ru/20230125/donbass-1847334351.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оон, россия, украина, вооруженные силы украины