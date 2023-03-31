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ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/pytki-1862112193.html
ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН
ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН - РИА Новости, 31.03.2023
ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН
Около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:33
2023-03-31T12:33
специальная военная операция на украине
оон
россия
украина
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. "Около половины опрошенных российских военнопленных указали, что они подвергались пыткам или жестокому обращению (со стороны украинской армии – ред.). По сообщениям, большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки. Мы не наблюдали систематической практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей", - заявил он в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Власти РФ ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на 10 дней и избиений с мусорным пакетом на голове. Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230323/pytki-1859928946.html
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оон, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ООН, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН

ООН: около половины опрошенных российских военнопленных подвергались пыткам ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из плена
Российские военнослужащие, возвращенные из плена - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие, возвращенные из плена. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
"Около половины опрошенных российских военнопленных указали, что они подвергались пыткам или жестокому обращению (со стороны украинской армии – ред.). По сообщениям, большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки. Мы не наблюдали систематической практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей", - заявил он в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.
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Власти РФ ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на 10 дней и избиений с мусорным пакетом на голове.
Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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