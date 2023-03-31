https://ria.ru/20230331/pytki-1862112193.html
ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН
ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН - РИА Новости, 31.03.2023
ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН
Около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:33
2023-03-31T12:33
2023-03-31T12:33
специальная военная операция на украине
оон
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украина
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. "Около половины опрошенных российских военнопленных указали, что они подвергались пыткам или жестокому обращению (со стороны украинской армии – ред.). По сообщениям, большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки. Мы не наблюдали систематической практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей", - заявил он в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Власти РФ ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на 10 дней и избиений с мусорным пакетом на голове. Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230323/pytki-1859928946.html
https://ria.ru/20230125/donbass-1847334351.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ООН, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ подвергли пыткам около половины российских военнопленных, заявила ООН
ООН: около половины опрошенных российских военнопленных подвергались пыткам ВСУ
ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Около половины российских военнопленных, задержанных на Украине, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, заявил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
"Около половины опрошенных российских военнопленных указали, что они подвергались пыткам или жестокому обращению (со стороны украинской армии – ред.). По сообщениям, большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки. Мы не наблюдали систематической практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей", - заявил он в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.
Доброволец из ДНР рассказал о пытках, перенесенных в украинском плену
Власти РФ ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на 10 дней и избиений с мусорным пакетом на голове.
Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российских военнослужащих, попавших в плен на украинских территориях, подвергают пыткам и издевательством за отказ петь гимн Украины.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
"Пытки пленных, убийства мирных": ЛНР собирает факты украинского геноцида