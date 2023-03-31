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В Петербурге ликвидировали пожар в ангаре и гаражах - РИА Новости, 31.03.2023
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00:17 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/pozhar-1861997490.html
В Петербурге ликвидировали пожар в ангаре и гаражах
В Петербурге ликвидировали пожар в ангаре и гаражах - РИА Новости, 31.03.2023
В Петербурге ликвидировали пожар в ангаре и гаражах
Пожар в ангаре и гаражах в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T00:17
2023-03-31T00:17
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре и гаражах в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре на Лапинском проспекте, дом 1 в Красногвардейском районе поступило в 20.18 мск в четверг. Пожар произошел в гаражах и ангаре на общей площади 250 квадратных метров. Пожар был локализован в 22.44. "В 23.50 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 5 единиц техники и 23 человека.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге ликвидировали пожар в ангаре и гаражах

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ликвидировали пожар в ангаре и гаражах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре и гаражах в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре на Лапинском проспекте, дом 1 в Красногвардейском районе поступило в 20.18 мск в четверг. Пожар произошел в гаражах и ангаре на общей площади 250 квадратных метров. Пожар был локализован в 22.44.
"В 23.50 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 5 единиц техники и 23 человека.
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