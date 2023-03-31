https://ria.ru/20230331/politzaklyuchennye-1862253318.html

В Госдуме обсудили освобождение пророссийских политзаключенных на Украине

В Госдуме обсудили освобождение пророссийских политзаключенных на Украине - РИА Новости, 31.03.2023

В Госдуме обсудили освобождение пророссийских политзаключенных на Украине

В Госдуме впервые был поднят вопрос о принятии мер для улучшения условий содержания и освобождения пророссийских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:16

2023-03-31T18:16

2023-03-31T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

татьяна москалькова

госдума рф

служба безопасности украины

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Госдуме впервые был поднят вопрос о принятии мер для улучшения условий содержания и освобождения пророссийских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах на Украине и являются гражданами этой страны, с украинской стороной уже идут обсуждения, сообщает пресс-служба члена комитета Госдумы по обороне Дмитрия Кузнецова. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости предложила рассмотреть вопрос создания координирующего органа по обмену гражданскими лицами с Украиной. В Госдуме прошел круглый стол на тему "Гражданские пленные и пророссийские политзаключенные на Украине". По результатам круглого стола было принято решение поддержать идею по созданию координационной группы по вопросам улучшения условий содержания и обмена. "Поддерживаю создание координационной группы. В рабочем порядке решим, при ком, где и как она будет функционировать. Потому что это требуется нуждающимся людям. На днях Татьяна Николаевна Москалькова высказывала такую идею. Все люди доброй воли должны поддержать инициативу", - сказал Кузнецов РИА Новости. По итогам мероприятия была сформирована резолюция (есть в распоряжении РИА Новости), включающая в себя рекомендации по дальнейшей работе в данном направлении. "Резолюция мне важна, как депутатский наказ. Я буду стараться его исполнить, потому что это желание самих пострадавших и омбудсменов. С украинской стороной мы уже обсуждаем возможности, как помочь нуждающимся", - добавил депутат. Указывается, что необходимо договориться об обмене списками удерживаемых и об обмене письмами и посылками между удерживаемыми и их родственниками, а также о посещении мест удержания с целью проверки условий содержания. По предложению участников круглого стола следует также активизировать взаимодействия с международным правозащитным и журналистским сообществом. "Принять меры для улучшения условий содержания и освобождения удерживаемых лиц (в т.ч. гражданских) на Украине, а также поддержать идею о необходимости координации работы по обмену гражданских лиц. Предложить участвующим в конфликте государствам принять односторонние акты о наделении удерживаемых лиц статусом военнопленных. Усилить взаимодействие с Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца по вопросу посещений удерживаемых лиц, а также в контексте действий на территории России - с Российским Красным Крестом", - говорится также в документе. По словам Кузнецова, основной задачей сейчас является налаживание контакта с украинской стороной, важно "выстроить рациональный диалог". "Кто мой ближний? Устремившийся на Верхний Ларс гражданин РФ или гражданин Украины, находящийся в застенках СБУ за поддержку России? Наверное, оба. Но помогать я обязан тем, кто нам доверился, то есть страдающим пророссийским гражданам Украины", — приводит слова пресс-служба депутата.

https://ria.ru/20230210/tyurma-1851258482.html

https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html

https://ria.ru/20230324/plennye-1860462503.html

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в мире, украина, татьяна москалькова, госдума рф, служба безопасности украины