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Гвинет Пэлтроу выиграла доллар в суде о столкновении с лыжником

Гвинет Пэлтроу выиграла доллар в суде о столкновении с лыжником - РИА Новости, 31.03.2023

Гвинет Пэлтроу выиграла доллар в суде о столкновении с лыжником

Суд в американском штате Юта оправдал Гвинет Пэлтроу по делу о столкновении на горнолыжном спуске в 2016 году, сообщает Variety. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:22

2023-03-31T11:22

2023-03-31T11:22

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Суд в американском штате Юта оправдал Гвинет Пэлтроу по делу о столкновении на горнолыжном спуске в 2016 году, сообщает Variety.Гражданский иск на 300 тысяч долларов на звезду Голливуда подал бывший специалист по подбору очков Терри Сандерсон. При этом изначально 76-летний окулист-пенсионер хотел получить компенсацию в размере 3,1 миллиона долларов. Он утверждал, что сломал четыре ребра и получил черепно-мозговую травму после того, как Гвинет врезалась в него.Пэлтроу подала встречный иск и потребовала компенсацию в размере одного доллара, а также возмещение расходов на адвоката. По версии актрисы, не она, а Сандерсон врезался в нее со спины. Более того, сперва кинодива подумала, что к ней кто-то пристает — непосредственно перед столкновением она увидела, как между ее лыжами появляются чьи-то чужие. Свидетелями выступили сотрудники курорта и дети Гвинет — 18-летняя Эппл и 16-летний Мозес. Для дачи показаний в ходе процесса были привлечены эксперты в области медицины и горнолыжного спорта.За ходом разбирательства следили в Сети. Некоторые заявления и действия участников процесса стали мемами. Например, завирусились слова Гвинет о том, что из-за инцидента она потеряла полдня катания на лыжах на дорогом курорте. По словам ее дочери, актрисе пришлось пойти в СПА на массаж, так как у нее были боли. На пресс-конференции в 2019 Сандерсон заявил, что "услышал просто истерический крик... словно Кинг-Конг в джунглях или что-то такое". В ходе разбирательства пенсионер извинился за такое сравнение Гвинет со знаменитым персонажем. Пользователи также высмеяли очки, в которых Пэлтроу пришла на одно из заседаний. По их мнению, аксессуар напоминал оправу, в которой ходил американский серийный убийца Джеффри Дамер. Гвинет известна по фильмам "Семь", "Талантливый мистер Рипли" и "Влюбленный Шекспир", за работу в котором получила премии "Оскар" и "Золотой глобус". Фанаты Marvel знают актрису по роли Пеппер Поттс — возлюбленной Железного человека. Ранее сообщалось о том, что несколько женщин обвинили в неподобающем поведении экс-супруга модели Эмили Ратаковски.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юта, голливуд, гвинет пэлтроу, знаменитости, звезды