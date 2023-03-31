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Эксперт рассказал, как привлечь туристов в российские отели - РИА Новости, 31.03.2023
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Туризм
 
11:09 31.03.2023 (обновлено: 11:17 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/oteli-1861879319.html
Эксперт рассказал, как привлечь туристов в российские отели
Эксперт рассказал, как привлечь туристов в российские отели - РИА Новости, 31.03.2023
Эксперт рассказал, как привлечь туристов в российские отели
Годовая загрузка отелей в России в среднем составляет 33 процента, этот показатель необходимо поднять до 50-55 процентов, в том числе за счет переосмысления... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:09
2023-03-31T11:17
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
совет федерации рф
российский союз туриндустрии (рст)
отели
кешбэк
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Годовая загрузка отелей в России в среднем составляет 33 процента, этот показатель необходимо поднять до 50-55 процентов, в том числе за счет переосмысления программы туристического кешбэка, заявил на заседании по туризму в Совете Федерации президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, для этого у нас в стране действовала "очень важная и эффективная мера поддержки под названием туристический кешбэк", которая была направлена на то, чтобы обеспечить загрузку средств размещения в межсезонье. "Сейчас мы ее не имеем. Да, там, возможно, были недоработки, но, возможно, ее стоит переосмыслить. Ее точно не хотелось бы потерять как меру", – добавил он. Уманский отметил, что кешбэк способствовал росту туристического потока в межсезонье. По его словам, нужна программа, которая обеспечивала бы повышение окупаемости уже вложенных инвестиций и стимулировала бы владельцев отелей к развитию инфраструктуры. Глава РСТ заявил, что эта работа будет продолжена в рамках группы по стратегическому планированию, направленной на усовершенствование нацпроекта по туризму.
https://ria.ru/20230216/keshbek-1852393576.html
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новости - туризм, туризм, туристы, совет федерации рф, российский союз туриндустрии (рст), отели, кешбэк
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Совет Федерации РФ, Российский союз туриндустрии (РСТ), Отели, Кешбэк
Эксперт рассказал, как привлечь туристов в российские отели

РСТ: годовая загрузка отелей по России не превышает в среднем 33 процента

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка у отеля "Мрия Резорт"
Девушка у отеля Мрия Резорт - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Годовая загрузка отелей в России в среднем составляет 33 процента, этот показатель необходимо поднять до 50-55 процентов, в том числе за счет переосмысления программы туристического кешбэка, заявил на заседании по туризму в Совете Федерации президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, для этого у нас в стране действовала "очень важная и эффективная мера поддержки под названием туристический кешбэк", которая была направлена на то, чтобы обеспечить загрузку средств размещения в межсезонье. "Сейчас мы ее не имеем. Да, там, возможно, были недоработки, но, возможно, ее стоит переосмыслить. Ее точно не хотелось бы потерять как меру", – добавил он.
Уманский отметил, что кешбэк способствовал росту туристического потока в межсезонье. По его словам, нужна программа, которая обеспечивала бы повышение окупаемости уже вложенных инвестиций и стимулировала бы владельцев отелей к развитию инфраструктуры.
Глава РСТ заявил, что эта работа будет продолжена в рамках группы по стратегическому планированию, направленной на усовершенствование нацпроекта по туризму.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСовет Федерации РФРоссийский союз туриндустрии (РСТ)ОтелиКешбэк
 
 
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