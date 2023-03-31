https://ria.ru/20230331/oteli-1861879319.html

Эксперт рассказал, как привлечь туристов в российские отели

Эксперт рассказал, как привлечь туристов в российские отели - РИА Новости, 31.03.2023

Эксперт рассказал, как привлечь туристов в российские отели

Годовая загрузка отелей в России в среднем составляет 33 процента, этот показатель необходимо поднять до 50-55 процентов, в том числе за счет переосмысления... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:09

2023-03-31T11:09

2023-03-31T11:17

туризм

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отели

кешбэк

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Годовая загрузка отелей в России в среднем составляет 33 процента, этот показатель необходимо поднять до 50-55 процентов, в том числе за счет переосмысления программы туристического кешбэка, заявил на заседании по туризму в Совете Федерации президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, для этого у нас в стране действовала "очень важная и эффективная мера поддержки под названием туристический кешбэк", которая была направлена на то, чтобы обеспечить загрузку средств размещения в межсезонье. "Сейчас мы ее не имеем. Да, там, возможно, были недоработки, но, возможно, ее стоит переосмыслить. Ее точно не хотелось бы потерять как меру", – добавил он. Уманский отметил, что кешбэк способствовал росту туристического потока в межсезонье. По его словам, нужна программа, которая обеспечивала бы повышение окупаемости уже вложенных инвестиций и стимулировала бы владельцев отелей к развитию инфраструктуры. Глава РСТ заявил, что эта работа будет продолжена в рамках группы по стратегическому планированию, направленной на усовершенствование нацпроекта по туризму.

https://ria.ru/20230216/keshbek-1852393576.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, совет федерации рф, российский союз туриндустрии (рст), отели, кешбэк