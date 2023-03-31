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В Португалии открылся первый отель дизайнера Кристиана Лубутена
В Португалии открылся первый отель дизайнера Кристиана Лубутена - РИА Новости, 31.03.2023
В Португалии открылся первый отель дизайнера Кристиана Лубутена
Известный дизайнер обуви Кристиан Лубутен открыл в Португалии первую гостиницу, которая получила название Vermelho ("Красный"), говорится в аккаунте заведения в РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T19:11
2023-03-31T19:11
2023-03-31T19:11
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Известный дизайнер обуви Кристиан Лубутен открыл в Португалии первую гостиницу, которая получила название Vermelho ("Красный"), говорится в аккаунте заведения в соцсети. Новый бутик-отель расположен в деревне Мелидес, в 130 километрах от Лиссабона. Гостям доступно 13 комнат, у каждой — собственный стиль. Бронирование номеров начинается с 1 апреля. "Внутри можно увидеть фрески, редкие произведения искусства, отобранные лично Кристианом Лубутеном", — говорится на его сайте. Отмечается, что в оформлении интерьеров использовано много красного цвета, который стал визитной карточкой Лубутена. Кроме того, в декоре отеля присутствуют скульптуры, световые люки и португальская глиняная плитка азулежу. Кристиан Лубутен — французский модельер и дизайнер. Мировую популярность он получил благодаря обуви с красной подошвой, которую выпускает под брендом Christian Louboutin.
https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, португалия, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Португалия, Отели, Гостиницы
В Португалии открылся первый отель дизайнера Кристиана Лубутена
В Португалии открылся первый отель французского модельера и дизайнера Кристиана Лубутена
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Известный дизайнер обуви Кристиан Лубутен открыл в Португалии первую гостиницу, которая получила название Vermelho ("Красный"), говорится в аккаунте заведения в соцсети.
Новый бутик-отель расположен в деревне Мелидес, в 130 километрах от Лиссабона. Гостям доступно 13 комнат, у каждой — собственный стиль. Бронирование номеров начинается с 1 апреля.
"Внутри можно увидеть фрески, редкие произведения искусства, отобранные лично Кристианом Лубутеном", — говорится на его сайте.
Отмечается, что в оформлении интерьеров использовано много красного цвета, который стал визитной карточкой Лубутена. Кроме того, в декоре отеля присутствуют скульптуры, световые люки и португальская глиняная плитка азулежу.
Кристиан Лубутен — французский модельер и дизайнер. Мировую популярность он получил благодаря обуви с красной подошвой, которую выпускает под брендом Christian Louboutin.
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