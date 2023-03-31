https://ria.ru/20230331/oplata-1862095329.html

Голикова призвала внести предложения по подходам к оплате труда педагогов

Голикова призвала внести предложения по подходам к оплате труда педагогов - РИА Новости, 31.03.2023

Голикова призвала внести предложения по подходам к оплате труда педагогов

Необходимо в 2023 году обеспечить совершенствование мер поддержки педагогов и внести предложения по подходам к оплате их труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:08

2023-03-31T12:08

2023-03-31T12:08

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

россия

татьяна голикова

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Необходимо в 2023 году обеспечить совершенствование мер поддержки педагогов и внести предложения по подходам к оплате их труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что работа над этим ведется еще с 2022 года, однако ключевая задача – "проработать все возможные варианты, чтобы поддержать учителей и с финансовой точки зрения". Кроме того, вице-премьер отметила, что необходимо повышать интерес молодежи к педагогике, а также педвузам привлекать "творческих, способных, активных абитуриентов, которые после окончания педвуза пойдут работать в школу". Она добавила, что без квалифицированных педагогов Россия не сможет решать все те задачи, которые сегодня стоят перед системой образования, которые сегодня стоят перед страной. "В системе общего образования сегодня трудятся более 1,3 миллиона педагогических работников. Из них около 1,1 миллиона почти 2% учительских ставок ванты. И только 150 тысяч учителей моложе 30 лет", – привела данные Голикова. В свою очередь глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что Минпросвещения России продолжит работу по разработке новой системы оплаты труда педагогов. "Также мы планируем продолжить работу по разработке новой системы оплаты труда педагогических работников", – сказал Кравцов.

https://ria.ru/20230331/sovetniki-1862086759.html

https://sn.ria.ru/20220607/kravtsov-1793692665.html

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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, татьяна голикова, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)