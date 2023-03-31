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Голикова призвала внести предложения по подходам к оплате труда педагогов - РИА Новости, 31.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:08 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/oplata-1862095329.html
Голикова призвала внести предложения по подходам к оплате труда педагогов
Голикова призвала внести предложения по подходам к оплате труда педагогов - РИА Новости, 31.03.2023
Голикова призвала внести предложения по подходам к оплате труда педагогов
Необходимо в 2023 году обеспечить совершенствование мер поддержки педагогов и внести предложения по подходам к оплате их труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:08
2023-03-31T12:08
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
россия
татьяна голикова
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Необходимо в 2023 году обеспечить совершенствование мер поддержки педагогов и внести предложения по подходам к оплате их труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что работа над этим ведется еще с 2022 года, однако ключевая задача – "проработать все возможные варианты, чтобы поддержать учителей и с финансовой точки зрения". Кроме того, вице-премьер отметила, что необходимо повышать интерес молодежи к педагогике, а также педвузам привлекать "творческих, способных, активных абитуриентов, которые после окончания педвуза пойдут работать в школу". Она добавила, что без квалифицированных педагогов Россия не сможет решать все те задачи, которые сегодня стоят перед системой образования, которые сегодня стоят перед страной. "В системе общего образования сегодня трудятся более 1,3 миллиона педагогических работников. Из них около 1,1 миллиона почти 2% учительских ставок ванты. И только 150 тысяч учителей моложе 30 лет", – привела данные Голикова. В свою очередь глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что Минпросвещения России продолжит работу по разработке новой системы оплаты труда педагогов. "Также мы планируем продолжить работу по разработке новой системы оплаты труда педагогических работников", – сказал Кравцов.
https://ria.ru/20230331/sovetniki-1862086759.html
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, татьяна голикова, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)

Голикова призвала внести предложения по подходам к оплате труда педагогов

© РИА Новости / Артем ЖитеневУченики во время занятия
Ученики во время занятия - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Необходимо в 2023 году обеспечить совершенствование мер поддержки педагогов и внести предложения по подходам к оплате их труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«

"Прошу министерство (Минпросвещения РФ) и регионы в этом году обеспечить продолжение работы по совершенствованию мер поддержки педагогов. Необходимо продолжить и внести предложения по подходам к оплате труда педагогов", – сказала Голикова на итоговой коллегии Министерства просвещения РФ.

Она отметила, что работа над этим ведется еще с 2022 года, однако ключевая задача – "проработать все возможные варианты, чтобы поддержать учителей и с финансовой точки зрения".
Кроме того, вице-премьер отметила, что необходимо повышать интерес молодежи к педагогике, а также педвузам привлекать "творческих, способных, активных абитуриентов, которые после окончания педвуза пойдут работать в школу".
Она добавила, что без квалифицированных педагогов Россия не сможет решать все те задачи, которые сегодня стоят перед системой образования, которые сегодня стоят перед страной.
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"В системе общего образования сегодня трудятся более 1,3 миллиона педагогических работников. Из них около 1,1 миллиона почти 2% учительских ставок ванты. И только 150 тысяч учителей моложе 30 лет", – привела данные Голикова.
В свою очередь глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что Минпросвещения России продолжит работу по разработке новой системы оплаты труда педагогов.
"Также мы планируем продолжить работу по разработке новой системы оплаты труда педагогических работников", – сказал Кравцов.
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Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоРоссияТатьяна ГоликоваСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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