https://ria.ru/20230331/oon-1862112673.html
Киев не возбуждал дел о расстреле военнопленных, заявили в ООН
Киев не возбуждал дел о расстреле военнопленных, заявили в ООН - РИА Новости, 31.03.2023
Киев не возбуждал дел о расстреле военнопленных, заявили в ООН
Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней,... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T12:34
2023-03-31T12:34
2023-03-31T12:34
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ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявил Глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. "Мы задокументировали суммарную казнь украинскими вооруженными силами российских военнопленных и личного состава, вышедших из боя, сразу после их захвата. Нам известно о продолжающихся расследованиях, проводимых украинскими властями, но на сегодняшний день ни о каких судебных преследованиях не сообщалось", - заявил он в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными. Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, ООН
Киев не возбуждал дел о расстреле военнопленных, заявили в ООН
ООН: Киев не возбуждал уголовных дел против своих солдат, расстрелявших военнопленных
ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявил Глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
"Мы задокументировали суммарную казнь украинскими вооруженными силами российских военнопленных и личного состава, вышедших из боя, сразу после их захвата. Нам известно о продолжающихся расследованиях, проводимых украинскими властями, но на сегодняшний день ни о каких судебных преследованиях не сообщалось", - заявил он в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.
Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР
Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными.
Как заявляли ранее в Минобороны РФ
, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных