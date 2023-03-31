https://ria.ru/20230331/oon-1862112673.html

Киев не возбуждал дел о расстреле военнопленных, заявили в ООН

Киев не возбуждал дел о расстреле военнопленных, заявили в ООН - РИА Новости, 31.03.2023

Киев не возбуждал дел о расстреле военнопленных, заявили в ООН

Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:34

2023-03-31T12:34

2023-03-31T12:34

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ЖЕНЕВА, 31 мар – РИА Новости. Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявил Глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. "Мы задокументировали суммарную казнь украинскими вооруженными силами российских военнопленных и личного состава, вышедших из боя, сразу после их захвата. Нам известно о продолжающихся расследованиях, проводимых украинскими властями, но на сегодняшний день ни о каких судебных преследованиях не сообщалось", - заявил он в своем выступлении на 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными. Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html

https://ria.ru/20230331/obmen-1862036357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, оон