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Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники - РИА Новости, 31.03.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники
Туроператоры рассказали о востребованности путевок в Оман на майские праздники и ценах на них, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:28
2023-03-31T13:28
2023-03-31T13:42
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали о востребованности путевок в Оман на майские праздники и ценах на них, сообщает АТОР.С 28 марта Oman Air увеличил еженедельное количество рейсов между Москвой и Маскатом с четырех до семи.Билет в оба конца на май и летние месяцы можно купить за 41 тысячу рублей. Столько же придется отдать за стыковочный рейс в Дубай. Перелет в Дели с пересадкой в Омане обойдется в сумму от 53 тысяч рублей, Бангкок и Куала-Лумпур — от 58 тысяч рублей. С июня перевозчик откроет полеты на Мальдивы.Поездка на шесть ночей на двоих в майские праздники обойдется в сумму от 223 тысяч рублей, проживание в "пятерке" и перелет включены. Средние цены выше — около 300 тысяч рублей на двоих.Из плюсов — нет необходимости получать визу, если отдых не превышает 14 дней. Еще одно важное условие — комфортная погода для пляжного отдыха: воздух — около 30 градусов, вода — примерно 26 градусов.
https://ria.ru/20230227/oman-1854556886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, оман, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Оман, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники
АТОР: стоимость туров в Оман на майские праздники начинается от 223 тысяч рублей