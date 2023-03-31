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Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники - РИА Новости, 31.03.2023
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Туризм
 
13:28 31.03.2023 (обновлено: 13:42 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/oman-1862116276.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники - РИА Новости, 31.03.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники
Туроператоры рассказали о востребованности путевок в Оман на майские праздники и ценах на них, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:28
2023-03-31T13:42
туризм
туризм
новости - туризм
оман
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали о востребованности путевок в Оман на майские праздники и ценах на них, сообщает АТОР.С 28 марта Oman Air увеличил еженедельное количество рейсов между Москвой и Маскатом с четырех до семи.Билет в оба конца на май и летние месяцы можно купить за 41 тысячу рублей. Столько же придется отдать за стыковочный рейс в Дубай. Перелет в Дели с пересадкой в Омане обойдется в сумму от 53 тысяч рублей, Бангкок и Куала-Лумпур — от 58 тысяч рублей. С июня перевозчик откроет полеты на Мальдивы.Поездка на шесть ночей на двоих в майские праздники обойдется в сумму от 223 тысяч рублей, проживание в "пятерке" и перелет включены. Средние цены выше — около 300 тысяч рублей на двоих.Из плюсов — нет необходимости получать визу, если отдых не превышает 14 дней. Еще одно важное условие — комфортная погода для пляжного отдыха: воздух — около 30 градусов, вода — примерно 26 градусов.
https://ria.ru/20230227/oman-1854556886.html
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туризм, новости - туризм, оман, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Оман, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники

АТОР: стоимость туров в Оман на майские праздники начинается от 223 тысяч рублей

© Фото : Unsplash / Iwona Castiello d'AntonioПляж в Эль-Хасабе, Оман
Пляж в Эль-Хасабе, Оман - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Unsplash / Iwona Castiello d'Antonio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали о востребованности путевок в Оман на майские праздники и ценах на них, сообщает АТОР.
С 28 марта Oman Air увеличил еженедельное количество рейсов между Москвой и Маскатом с четырех до семи.
Билет в оба конца на май и летние месяцы можно купить за 41 тысячу рублей. Столько же придется отдать за стыковочный рейс в Дубай. Перелет в Дели с пересадкой в Омане обойдется в сумму от 53 тысяч рублей, Бангкок и Куала-Лумпур — от 58 тысяч рублей. С июня перевозчик откроет полеты на Мальдивы.
Поездка на шесть ночей на двоих в майские праздники обойдется в сумму от 223 тысяч рублей, проживание в "пятерке" и перелет включены. Средние цены выше — около 300 тысяч рублей на двоих.
Из плюсов — нет необходимости получать визу, если отдых не превышает 14 дней. Еще одно важное условие — комфортная погода для пляжного отдыха: воздух — около 30 градусов, вода — примерно 26 градусов.
Верблюды на пляже недалеко от Салалы, Оман - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмОманАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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