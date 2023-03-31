https://ria.ru/20230331/oman-1862116276.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники - РИА Новости, 31.03.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Оман на майские праздники

Туроператоры рассказали о востребованности путевок в Оман на майские праздники и ценах на них, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T13:28

2023-03-31T13:28

2023-03-31T13:42

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали о востребованности путевок в Оман на майские праздники и ценах на них, сообщает АТОР.С 28 марта Oman Air увеличил еженедельное количество рейсов между Москвой и Маскатом с четырех до семи.Билет в оба конца на май и летние месяцы можно купить за 41 тысячу рублей. Столько же придется отдать за стыковочный рейс в Дубай. Перелет в Дели с пересадкой в Омане обойдется в сумму от 53 тысяч рублей, Бангкок и Куала-Лумпур — от 58 тысяч рублей. С июня перевозчик откроет полеты на Мальдивы.Поездка на шесть ночей на двоих в майские праздники обойдется в сумму от 223 тысяч рублей, проживание в "пятерке" и перелет включены. Средние цены выше — около 300 тысяч рублей на двоих.Из плюсов — нет необходимости получать визу, если отдых не превышает 14 дней. Еще одно важное условие — комфортная погода для пляжного отдыха: воздух — около 30 градусов, вода — примерно 26 градусов.

https://ria.ru/20230227/oman-1854556886.html

оман

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, оман, ассоциация туроператоров россии (атор)