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Кравцов рассказал об изменениях в системе образования новых регионов - РИА Новости, 31.03.2023
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Год педагога и наставника
 
11:47 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/obrazovanie-1862080976.html
Кравцов рассказал об изменениях в системе образования новых регионов
Кравцов рассказал об изменениях в системе образования новых регионов - РИА Новости, 31.03.2023
Кравцов рассказал об изменениях в системе образования новых регионов
Программы по доведению систем образования новых регионов до общероссийского уровня уже приняты, с 1 сентября был организован учебный процесс, поставлены... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:47
2023-03-31T11:47
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
россия
общество
сергей кравцов
луганская народная республика
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Программы по доведению систем образования новых регионов до общероссийского уровня уже приняты, с 1 сентября был организован учебный процесс, поставлены учебники и отремонтированы школы, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы взяли на себя выполнение ключевых государственных гарантий в сфере образования, нам удалось вместе с коллегами осуществить организацию образовательного процесса с 1 сентября, мы поставили учебники, отремонтировали школы, сегодня идет большая работа по повышению квалификации учителей, и нами приняты программы доведения в течение пяти лет до общероссийских стандартов систем образования новых субъектов Российской Федерации", – сказал Кравцов на итоговой коллегии Министерства просвещения. Ранее сообщалось, что для новых регионов будет установлен переходный период, в течение которого для школьников из четырех субъектов будут, например, установлены особенности сдачи итоговых экзаменов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, общество, сергей кравцов, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Россия, Общество, Сергей Кравцов, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)

Кравцов рассказал об изменениях в системе образования новых регионов

© Фото : Минпросвещения РоссииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время общения с журналистами
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Фото : Минпросвещения России
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Программы по доведению систем образования новых регионов до общероссийского уровня уже приняты, с 1 сентября был организован учебный процесс, поставлены учебники и отремонтированы школы, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
«

"Мы взяли на себя выполнение ключевых государственных гарантий в сфере образования, нам удалось вместе с коллегами осуществить организацию образовательного процесса с 1 сентября, мы поставили учебники, отремонтировали школы, сегодня идет большая работа по повышению квалификации учителей, и нами приняты программы доведения в течение пяти лет до общероссийских стандартов систем образования новых субъектов Российской Федерации", – сказал Кравцов на итоговой коллегии министерства просвещения.

"Мы взяли на себя выполнение ключевых государственных гарантий в сфере образования, нам удалось вместе с коллегами осуществить организацию образовательного процесса с 1 сентября, мы поставили учебники, отремонтировали школы, сегодня идет большая работа по повышению квалификации учителей, и нами приняты программы доведения в течение пяти лет до общероссийских стандартов систем образования новых субъектов Российской Федерации", – сказал Кравцов на итоговой коллегии Министерства просвещения.
Ранее сообщалось, что для новых регионов будет установлен переходный период, в течение которого для школьников из четырех субъектов будут, например, установлены особенности сдачи итоговых экзаменов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияОбществоСергей КравцовЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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