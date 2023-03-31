https://ria.ru/20230331/obrazovanie-1862080976.html

Кравцов рассказал об изменениях в системе образования новых регионов

Кравцов рассказал об изменениях в системе образования новых регионов - РИА Новости, 31.03.2023

Кравцов рассказал об изменениях в системе образования новых регионов

Программы по доведению систем образования новых регионов до общероссийского уровня уже приняты, с 1 сентября был организован учебный процесс, поставлены... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:47

2023-03-31T11:47

2023-03-31T11:47

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

россия

общество

сергей кравцов

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Программы по доведению систем образования новых регионов до общероссийского уровня уже приняты, с 1 сентября был организован учебный процесс, поставлены учебники и отремонтированы школы, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Мы взяли на себя выполнение ключевых государственных гарантий в сфере образования, нам удалось вместе с коллегами осуществить организацию образовательного процесса с 1 сентября, мы поставили учебники, отремонтировали школы, сегодня идет большая работа по повышению квалификации учителей, и нами приняты программы доведения в течение пяти лет до общероссийских стандартов систем образования новых субъектов Российской Федерации", – сказал Кравцов на итоговой коллегии Министерства просвещения. Ранее сообщалось, что для новых регионов будет установлен переходный период, в течение которого для школьников из четырех субъектов будут, например, установлены особенности сдачи итоговых экзаменов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://sn.ria.ru/20230328/god_pedagoga-1861311661.html

россия

луганская народная республика

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социальный навигатор, сн_образование, россия, общество, сергей кравцов, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)