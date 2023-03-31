https://ria.ru/20230331/obrazovanie-1862057874.html

Кравцов рассказал о показателях качества образования в России

Кравцов рассказал о показателях качества образования в России - РИА Новости, 31.03.2023

Кравцов рассказал о показателях качества образования в России

Россия превысила показатель по плану вхождения в десятку лучших стран мира по качеству образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:08

2023-03-31T11:08

2023-03-31T11:08

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия превысила показатель по плану вхождения в десятку лучших стран мира по качеству образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, "плановое значение должно быть 13,25, а у нас показатель 10,5". "То есть, фактически на год с опережением мы улучшили качество образования. Показатель вхождения в десятку – это следующий год, но уже фактически мы в десятку вошли", – пояснил министр. Кравцов отметил, что это говорит о слаженной работе и регионов, и школьных команд, и муниципальных органов управления образованием, и поблагодарил всех за эту работу.

https://ria.ru/20230328/kravtsov-1861107315.html

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2023

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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов