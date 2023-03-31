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Кравцов рассказал о показателях качества образования в России - РИА Новости, 31.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:08 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/obrazovanie-1862057874.html
Кравцов рассказал о показателях качества образования в России
Кравцов рассказал о показателях качества образования в России - РИА Новости, 31.03.2023
Кравцов рассказал о показателях качества образования в России
Россия превысила показатель по плану вхождения в десятку лучших стран мира по качеству образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:08
2023-03-31T11:08
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия превысила показатель по плану вхождения в десятку лучших стран мира по качеству образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, "плановое значение должно быть 13,25, а у нас показатель 10,5". "То есть, фактически на год с опережением мы улучшили качество образования. Показатель вхождения в десятку – это следующий год, но уже фактически мы в десятку вошли", – пояснил министр. Кравцов отметил, что это говорит о слаженной работе и регионов, и школьных команд, и муниципальных органов управления образованием, и поблагодарил всех за эту работу.
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов

Кравцов рассказал о показателях качества образования в России

© iStock.com / NikadaУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© iStock.com / Nikada
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Россия превысила показатель по плану вхождения в десятку лучших стран мира по качеству образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«

"Не помешал нам ни ковид, ни санкции – все задачи, которые поставлены президентом, они были выполнены, в том числе показатели национальных целей, возможности для самореализации, развития талантов. Я сегодня впервые скажу, что мы превысили показатель вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования", – сказал Кравцов на итоговой коллегии Минпросвещения в пятницу.

По его словам, "плановое значение должно быть 13,25, а у нас показатель 10,5". "То есть, фактически на год с опережением мы улучшили качество образования. Показатель вхождения в десятку – это следующий год, но уже фактически мы в десятку вошли", – пояснил министр.
Кравцов отметил, что это говорит о слаженной работе и регионов, и школьных команд, и муниципальных органов управления образованием, и поблагодарил всех за эту работу.
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Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей Кравцов
 
 
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