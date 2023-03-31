Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 31.03.2023 (обновлено: 10:07 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/obmen-1862036357.html
Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных
Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных - РИА Новости, 31.03.2023
Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что украинская сторона "молчит" в диалоге по вопросу обмена пленными, а РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:06
2023-03-31T10:07
в мире
киев
россия
татьяна москалькова
верховная рада украины
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_229383308f08563ce7c7600c6fa54e1c.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что украинская сторона "молчит" в диалоге по вопросу обмена пленными, а также сообщила, что число своих военных, которых не хочет обменивать Киев, выросло до 133. Ранее российский омбудсмен публиковала имена 70 украинских военных, которых отказалась обменять украинская сторона. Позже в интервью РИА Новости омбудсмен сообщила, что получила заверение омбудсмена Верховной рады Дмитрия Лубинца, что военные будут возвращены. "Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными. Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. Время идёт, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит", - написала Москалькова и опубликовала полный список с данными 133 украинских военных. Ранее Москалькова заявляла, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за "двойных стандартов" Киева. По ее словам, преимущественно рядовых и сержантов уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен, а многих умышленно записывает в число без вести пропавших.
https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html
https://ria.ru/20230327/naemniki-1860919353.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d009e63a48800597a0cb95e9d9e0e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных

Омбудсмен Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать 133 своих военных

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что украинская сторона "молчит" в диалоге по вопросу обмена пленными, а также сообщила, что число своих военных, которых не хочет обменивать Киев, выросло до 133.
Ранее российский омбудсмен публиковала имена 70 украинских военных, которых отказалась обменять украинская сторона. Позже в интервью РИА Новости омбудсмен сообщила, что получила заверение омбудсмена Верховной рады Дмитрия Лубинца, что военные будут возвращены.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Российских пленных пытают за отказ петь гимн Украины, заявила омбудсмен ЛНР
Вчера, 18:49
"Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными. Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. Время идёт, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит", - написала Москалькова и опубликовала полный список с данными 133 украинских военных.
Ранее Москалькова заявляла, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за "двойных стандартов" Киева. По ее словам, преимущественно рядовых и сержантов уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен, а многих умышленно записывает в число без вести пропавших.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В ДНР объяснили, почему иностранные наемники редко попадают в плен
27 марта, 13:14
 
В миреКиевРоссияТатьяна МоскальковаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала