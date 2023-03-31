https://ria.ru/20230331/obmen-1862036357.html
Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных
Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных - РИА Новости, 31.03.2023
Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что украинская сторона "молчит" в диалоге по вопросу обмена пленными, а РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:06
2023-03-31T10:06
2023-03-31T10:07
в мире
киев
россия
татьяна москалькова
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что украинская сторона "молчит" в диалоге по вопросу обмена пленными, а также сообщила, что число своих военных, которых не хочет обменивать Киев, выросло до 133. Ранее российский омбудсмен публиковала имена 70 украинских военных, которых отказалась обменять украинская сторона. Позже в интервью РИА Новости омбудсмен сообщила, что получила заверение омбудсмена Верховной рады Дмитрия Лубинца, что военные будут возвращены. "Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными. Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. Время идёт, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит", - написала Москалькова и опубликовала полный список с данными 133 украинских военных. Ранее Москалькова заявляла, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за "двойных стандартов" Киева. По ее словам, преимущественно рядовых и сержантов уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен, а многих умышленно записывает в число без вести пропавших.
https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html
https://ria.ru/20230327/naemniki-1860919353.html
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РИА Новости
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в мире, киев, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных
Омбудсмен Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать 133 своих военных