https://ria.ru/20230331/obmen-1862036357.html

Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных

Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных - РИА Новости, 31.03.2023

Москалькова обеспокоена нежеланием Киева обменивать своих военных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что украинская сторона "молчит" в диалоге по вопросу обмена пленными, а РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:06

2023-03-31T10:06

2023-03-31T10:07

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татьяна москалькова

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность тем, что украинская сторона "молчит" в диалоге по вопросу обмена пленными, а также сообщила, что число своих военных, которых не хочет обменивать Киев, выросло до 133. Ранее российский омбудсмен публиковала имена 70 украинских военных, которых отказалась обменять украинская сторона. Позже в интервью РИА Новости омбудсмен сообщила, что получила заверение омбудсмена Верховной рады Дмитрия Лубинца, что военные будут возвращены. "Крайне обеспокоена тем, что срывается очередной обмен пленными. Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. Время идёт, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит", - написала Москалькова и опубликовала полный список с данными 133 украинских военных. Ранее Москалькова заявляла, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за "двойных стандартов" Киева. По ее словам, преимущественно рядовых и сержантов уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен, а многих умышленно записывает в число без вести пропавших.

https://ria.ru/20230330/pytki-1861958437.html

https://ria.ru/20230327/naemniki-1860919353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, вооруженные силы украины