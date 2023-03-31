https://ria.ru/20230331/nato-1862020317.html

Столтенберг намерен добиться членства Швеции в НАТО до саммита в июле

Столтенберг намерен добиться членства Швеции в НАТО до саммита в июле - РИА Новости, 31.03.2023

Столтенберг намерен добиться членства Швеции в НАТО до саммита в июле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его цель - добиться ратификации членства Швеции в НАТО после выборов в Турции в мае и до саммита альянса РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:38

2023-03-31T08:38

2023-03-31T08:38

в мире

швеция

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его цель - добиться ратификации членства Швеции в НАТО после выборов в Турции в мае и до саммита альянса 11 июля. Как заявил Столтенберг в интервью европейской газете Politico, Швеция все еще может получить зеленый свет на вступление в НАТО после выборов в Турции, которые запланированы на 14 мая. "Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе, мы также могли добиться ратификации (членства) Швеции", - заявил генсек НАТО, имея в виду ежегодный саммит альянса, который должен состояться в литовской столице 11 июля. Столтенберг подчеркнул, что решение в конечном итоге остается за Анкарой. При этом он не уточнил, потребуется ли для этого смена правительства в Турции, добавляет издание. "Я буду усердно работать, чтобы добиться ратификации Швеции как можно скорее", - добавил генсек НАТО. Ранее Столтенберг приветствовал решение меджлиса (парламента) Турции, ратифицировавшего протокол о членстве Финляндии в альянсе. Голосование меджлиса состоялось в ночь на пятницу. Турция стала последней из 30 стран НАТО, проголосовавшей по членству Финляндии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.

https://ria.ru/20230331/nato-1861999933.html

https://ria.ru/20230329/nato-1861666813.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, йенс столтенберг, нато