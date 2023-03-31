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Столтенберг намерен добиться членства Швеции в НАТО до саммита в июле - РИА Новости, 31.03.2023
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08:38 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/nato-1862020317.html
Столтенберг намерен добиться членства Швеции в НАТО до саммита в июле
Столтенберг намерен добиться членства Швеции в НАТО до саммита в июле - РИА Новости, 31.03.2023
Столтенберг намерен добиться членства Швеции в НАТО до саммита в июле
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его цель - добиться ратификации членства Швеции в НАТО после выборов в Турции в мае и до саммита альянса РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T08:38
2023-03-31T08:38
в мире
швеция
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его цель - добиться ратификации членства Швеции в НАТО после выборов в Турции в мае и до саммита альянса 11 июля. Как заявил Столтенберг в интервью европейской газете Politico, Швеция все еще может получить зеленый свет на вступление в НАТО после выборов в Турции, которые запланированы на 14 мая. "Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе, мы также могли добиться ратификации (членства) Швеции", - заявил генсек НАТО, имея в виду ежегодный саммит альянса, который должен состояться в литовской столице 11 июля. Столтенберг подчеркнул, что решение в конечном итоге остается за Анкарой. При этом он не уточнил, потребуется ли для этого смена правительства в Турции, добавляет издание. "Я буду усердно работать, чтобы добиться ратификации Швеции как можно скорее", - добавил генсек НАТО. Ранее Столтенберг приветствовал решение меджлиса (парламента) Турции, ратифицировавшего протокол о членстве Финляндии в альянсе. Голосование меджлиса состоялось в ночь на пятницу. Турция стала последней из 30 стран НАТО, проголосовавшей по членству Финляндии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
https://ria.ru/20230331/nato-1861999933.html
https://ria.ru/20230329/nato-1861666813.html
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в мире, швеция, йенс столтенберг, нато
В мире, Швеция, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг намерен добиться членства Швеции в НАТО до саммита в июле

Генсек НАТО Столтенберг намерен добиться членства Швеции в альянсе до саммита в июле

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его цель - добиться ратификации членства Швеции в НАТО после выборов в Турции в мае и до саммита альянса 11 июля.
Как заявил Столтенберг в интервью европейской газете Politico, Швеция все еще может получить зеленый свет на вступление в НАТО после выборов в Турции, которые запланированы на 14 мая.
"Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе, мы также могли добиться ратификации (членства) Швеции", - заявил генсек НАТО, имея в виду ежегодный саммит альянса, который должен состояться в литовской столице 11 июля.
Столтенберг подчеркнул, что решение в конечном итоге остается за Анкарой. При этом он не уточнил, потребуется ли для этого смена правительства в Турции, добавляет издание.
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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"Я буду усердно работать, чтобы добиться ратификации Швеции как можно скорее", - добавил генсек НАТО.
Ранее Столтенберг приветствовал решение меджлиса (парламента) Турции, ратифицировавшего протокол о членстве Финляндии в альянсе.
Голосование меджлиса состоялось в ночь на пятницу. Турция стала последней из 30 стран НАТО, проголосовавшей по членству Финляндии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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В миреШвецияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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