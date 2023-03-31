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Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 31.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 31.03.2023 (обновлено: 15:23 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/magate-1862191528.html
Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС
Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 31.03.2023
Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявив, что за полгода... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T15:21
2023-03-31T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
энергодар
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявив, что за полгода ситуация вокруг ЗАЭС не сдвинулась с мертвой точки, после "голословных заявлений" организации нет конкретных результатов, на которые рассчитывает украинская сторона. Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что будут предложены реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и сам он смотрит на эту перспективу с оптимизмом. "Супер, человек (Рафаэль Гросси - ред.) решил все вопросы. МАГАТЭ полгода решает вопрос, контролирует ситуацию… Довело до какого-то логического финала предложение сделать зону демилитаризации, вернуть в юрисдикцию Украины, вернуть туда профессиональный персонал, который занимается безопасностью ЗАЭС. Безусловно, все это сделано. К сожалению, это только голословные утверждения", - приводит слова Подоляка издание "24 канал". По его словам, все заявленные ранее утверждения не реализованы "в каком-то конкретном логическом плане". То есть приехали, что-то заявили - выполнили свою миссию, уточнил Подоляк. Это подчеркивает, как он выразился, недееспособность таких международных институций. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230329/zaes-1861698823.html
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в мире, украина, михаил подоляк, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, энергодар, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Энергодар, Владимир Зеленский
Подоляк раскритиковал работу МАГАТЭ по ситуации вокруг ЗАЭС

Подоляк назвал заявления МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС голословными

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявив, что за полгода ситуация вокруг ЗАЭС не сдвинулась с мертвой точки, после "голословных заявлений" организации нет конкретных результатов, на которые рассчитывает украинская сторона.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что будут предложены реалистичные меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС и сам он смотрит на эту перспективу с оптимизмом.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Россия поддерживает усилия Гросси по безопасности на ЗАЭС, заявил Ульянов
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"Супер, человек (Рафаэль Гросси - ред.) решил все вопросы. МАГАТЭ полгода решает вопрос, контролирует ситуацию… Довело до какого-то логического финала предложение сделать зону демилитаризации, вернуть в юрисдикцию Украины, вернуть туда профессиональный персонал, который занимается безопасностью ЗАЭС. Безусловно, все это сделано. К сожалению, это только голословные утверждения", - приводит слова Подоляка издание "24 канал".
По его словам, все заявленные ранее утверждения не реализованы "в каком-то конкретном логическом плане". То есть приехали, что-то заявили - выполнили свою миссию, уточнил Подоляк. Это подчеркивает, как он выразился, недееспособность таких международных институций.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и советник Генерального директора Концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа во время визита на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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29 марта, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиЭнергодарВладимир Зеленский
 
 
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