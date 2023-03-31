https://ria.ru/20230331/lnr-1862281027.html

В ЛНР восстановили основной источник электроснабжения республики

В ЛНР восстановили основной источник электроснабжения республики - РИА Новости, 31.03.2023

В ЛНР восстановили основной источник электроснабжения республики

Специалисты в ЛНР восстановили основную линию электропередачи, являющуюся одним из основных источников электроснабжения республики, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T21:16

2023-03-31T21:16

2023-03-31T21:16

луганская народная республика

леонид пасечник

общество

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Специалисты в ЛНР восстановили основную линию электропередачи, являющуюся одним из основных источников электроснабжения республики, сообщили журналистам в региональном госпредприятии "РСК". Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов; прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, восстановлено электроснабжение более 52 тысяч абонентов, ликвидацией последствий непогоды занимаются 445 сотрудников "РСК" и 128 единиц техники. "Организована сменная работа персонала в круглосуточном режиме. Энергетики будут ликвидировать нарушения в сетях до их полного устранения", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

https://ria.ru/20230323/lnr-1860167116.html

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луганская народная республика, леонид пасечник, общество