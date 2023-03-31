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В ЛНР восстановили основной источник электроснабжения республики - РИА Новости, 31.03.2023
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21:16 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/lnr-1862281027.html
В ЛНР восстановили основной источник электроснабжения республики
В ЛНР восстановили основной источник электроснабжения республики - РИА Новости, 31.03.2023
В ЛНР восстановили основной источник электроснабжения республики
Специалисты в ЛНР восстановили основную линию электропередачи, являющуюся одним из основных источников электроснабжения республики, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:16
2023-03-31T21:16
луганская народная республика
леонид пасечник
общество
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Специалисты в ЛНР восстановили основную линию электропередачи, являющуюся одним из основных источников электроснабжения республики, сообщили журналистам в региональном госпредприятии "РСК". Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов; прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, восстановлено электроснабжение более 52 тысяч абонентов, ликвидацией последствий непогоды занимаются 445 сотрудников "РСК" и 128 единиц техники. "Организована сменная работа персонала в круглосуточном режиме. Энергетики будут ликвидировать нарушения в сетях до их полного устранения", - уточнили в пресс-службе правительства региона.
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луганская народная республика, леонид пасечник, общество
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Общество
В ЛНР восстановили основной источник электроснабжения республики

В ЛНР восстановили основную линию электропередачи, питающую республику

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Специалисты в ЛНР восстановили основную линию электропередачи, являющуюся одним из основных источников электроснабжения республики, сообщили журналистам в региональном госпредприятии "РСК".
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что около 200 тысяч абонентов в республике остались без света из-за обильных снегопадов; прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом.
«
"По состоянию на 18.00 выполнен ремонт воздушной линии 500 кВ, являющейся одной из основных источников электроснабжения республики. На данный момент производятся работы по вводу линии (в эксплуатацию)", - сообщил представитель предприятия.
Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, восстановлено электроснабжение более 52 тысяч абонентов, ликвидацией последствий непогоды занимаются 445 сотрудников "РСК" и 128 единиц техники.
"Организована сменная работа персонала в круглосуточном режиме. Энергетики будут ликвидировать нарушения в сетях до их полного устранения", - уточнили в пресс-службе правительства региона.
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