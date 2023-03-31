https://ria.ru/20230331/lada-1862254676.html

Беглов уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan

Беглов уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 31.03.2023

Беглов уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan

Выпуск первого автомобиля под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется в июне, сообщил губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T18:21

2023-03-31T18:21

2023-03-31T18:21

экономика

авто

санкт-петербург

тольятти

ижевск

александр беглов

кирилл поляков

максим соколов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Выпуск первого автомобиля под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется в июне, сообщил губернатор Александр Беглов. Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что ускорил подготовку к старту производства и намерен начать выпуск автомобилей под брендом Lada в Петербурге уже в мае-июне текущего года. "Правительство Санкт-Петербурга работает в прямом контакте с министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Нам удалось многие вопросы решить, тот же самый автопром, который развивало правительство Санкт-Петербурга, давая определенные преференции... Но они собрались и ушли. Найдено несколько решений, чтобы задействовать те площади, предприятия автопрома. Там есть еще вопрос, но по двум основным заводам практически решены. Они начнут работать, я думаю, что в ближайшее время... В июне получим с конвейера первый автомобиль Lada", - сказал Беглов на заседании промышленного совета Санкт-Петербурга. Вице-губернатор города Кирилл Поляков отметил, что выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге ожидается в период Петербургского международного экономического форума. "Я думаю, что на Петербургском экономическом форуме (начнется выпуск автомобилей)", - сказал он. Петербургский международный экономический форум в 2023 году пройдет 14-17 июня. Переговоры с новыми партнерами отечественный автопроизводитель начал еще в прошлом году. Тогда президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что выпуск машин Lada на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать во втором полугодии 2023 года. Ранее в марте компания сообщала, что запуск производства планируется на второй квартал. В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение 6 лет. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230317/skorost-1858530473.html

https://ria.ru/20230316/lada-1858339670.html

санкт-петербург

тольятти

ижевск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, санкт-петербург, тольятти, ижевск, александр беглов, кирилл поляков, максим соколов, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault s.a