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Беглов уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 31.03.2023
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18:21 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/lada-1862254676.html
Беглов уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan
Беглов уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan - РИА Новости, 31.03.2023
Беглов уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan
Выпуск первого автомобиля под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется в июне, сообщил губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T18:21
2023-03-31T18:21
экономика
авто
санкт-петербург
тольятти
ижевск
александр беглов
кирилл поляков
максим соколов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Выпуск первого автомобиля под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется в июне, сообщил губернатор Александр Беглов. Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что ускорил подготовку к старту производства и намерен начать выпуск автомобилей под брендом Lada в Петербурге уже в мае-июне текущего года. "Правительство Санкт-Петербурга работает в прямом контакте с министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Нам удалось многие вопросы решить, тот же самый автопром, который развивало правительство Санкт-Петербурга, давая определенные преференции... Но они собрались и ушли. Найдено несколько решений, чтобы задействовать те площади, предприятия автопрома. Там есть еще вопрос, но по двум основным заводам практически решены. Они начнут работать, я думаю, что в ближайшее время... В июне получим с конвейера первый автомобиль Lada", - сказал Беглов на заседании промышленного совета Санкт-Петербурга. Вице-губернатор города Кирилл Поляков отметил, что выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге ожидается в период Петербургского международного экономического форума. "Я думаю, что на Петербургском экономическом форуме (начнется выпуск автомобилей)", - сказал он. Петербургский международный экономический форум в 2023 году пройдет 14-17 июня. Переговоры с новыми партнерами отечественный автопроизводитель начал еще в прошлом году. Тогда президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что выпуск машин Lada на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать во втором полугодии 2023 года. Ранее в марте компания сообщала, что запуск производства планируется на второй квартал. В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение 6 лет. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230317/skorost-1858530473.html
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экономика, авто, санкт-петербург, тольятти, ижевск, александр беглов, кирилл поляков, максим соколов, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault s.a
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Тольятти, Ижевск, Александр Беглов, Кирилл Поляков, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Renault S.A
Беглов уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan

Беглов: выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге планируется в июне

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Выпуск первого автомобиля под брендом Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планируется в июне, сообщил губернатор Александр Беглов.
Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что ускорил подготовку к старту производства и намерен начать выпуск автомобилей под брендом Lada в Петербурге уже в мае-июне текущего года.
"Правительство Санкт-Петербурга работает в прямом контакте с министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Нам удалось многие вопросы решить, тот же самый автопром, который развивало правительство Санкт-Петербурга, давая определенные преференции... Но они собрались и ушли. Найдено несколько решений, чтобы задействовать те площади, предприятия автопрома. Там есть еще вопрос, но по двум основным заводам практически решены. Они начнут работать, я думаю, что в ближайшее время... В июне получим с конвейера первый автомобиль Lada", - сказал Беглов на заседании промышленного совета Санкт-Петербурга.
Вице-губернатор города Кирилл Поляков отметил, что выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге ожидается в период Петербургского международного экономического форума.
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"Я думаю, что на Петербургском экономическом форуме (начнется выпуск автомобилей)", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в 2023 году пройдет 14-17 июня.
Переговоры с новыми партнерами отечественный автопроизводитель начал еще в прошлом году. Тогда президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что выпуск машин Lada на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать во втором полугодии 2023 года. Ранее в марте компания сообщала, что запуск производства планируется на второй квартал.
В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение 6 лет.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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ЭкономикаАвтоСанкт-ПетербургТольяттиИжевскАлександр БегловКирилл ПоляковМаксим СоколовАвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Renault S.A
 
 
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