"АвтоВАЗ" запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan уже в мае-июне
"АвтоВАЗ" намерен начать производство Lada на бывшем заводе Nissan уже в мае-июне
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗавод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге
Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге - планирует запустить его в мае-июне, говорится в сообщении компании.
"Что касается планов в отношении завода в Санкт-Петербурге, то "АвтоВАЗ" ускорил подготовку к старту производства и намерен начать выпуск автомобилей под брендом Lada в городе на Неве уже в мае-июне текущего года", - отметили в компании.
Переговоры с новыми партнерами отечественный автопроизводитель начал еще в прошлом году. Тогда президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что выпуск машин Lada на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать во втором полугодии 2023 года. Ранее в марте компания сообщала, что запуск производства планируется на второй квартал.
В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере одного евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).