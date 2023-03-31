https://ria.ru/20230331/lada-1862069405.html

"АвтоВАЗ" запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan уже в мае-июне

"АвтоВАЗ" запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan уже в мае-июне - РИА Новости, 31.03.2023

"АвтоВАЗ" запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan уже в мае-июне

"АвтоВАЗ" уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге - планирует запустить его в мае-июне, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:31

2023-03-31T11:31

2023-03-31T12:38

экономика

авто

санкт-петербург

автоваз

renault nissan (альянс)

lada

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" уточнил сроки начала выпуска Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге - планирует запустить его в мае-июне, говорится в сообщении компании."Что касается планов в отношении завода в Санкт-Петербурге, то "АвтоВАЗ" ускорил подготовку к старту производства и намерен начать выпуск автомобилей под брендом Lada в городе на Неве уже в мае-июне текущего года", - отметили в компании.Переговоры с новыми партнерами отечественный автопроизводитель начал еще в прошлом году. Тогда президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что выпуск машин Lada на заводе в Санкт-Петербурге планируется начать во втором полугодии 2023 года. Ранее в марте компания сообщала, что запуск производства планируется на второй квартал.В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере одного евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230330/moskvich-1861871359.html

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экономика, авто, санкт-петербург, автоваз, renault nissan (альянс), lada