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Полиция задержала на трассе возле Перми пенсионера-наркокурьера - РИА Новости, 31.03.2023
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11:27 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/kurer-1862068070.html
Полиция задержала на трассе возле Перми пенсионера-наркокурьера
Полиция задержала на трассе возле Перми пенсионера-наркокурьера - РИА Новости, 31.03.2023
Полиция задержала на трассе возле Перми пенсионера-наркокурьера
Полицейские на трассе возле Перми задержали пенсионера-наркокурьера с пакетом мефедрона на 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:27
2023-03-31T11:27
происшествия
пермь
россия
ленинградская область
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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Полицейские на трассе возле Перми задержали пенсионера-наркокурьера с пакетом мефедрона на 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. По данным ведомства, пенсионер из Ленинградской области ехал на иномарке из Подмосковья в Сургут и Ханты-Мансийск, где должен был оборудовать тайники с наркотиками. Также мужчина промышлял доставкой запрещенных веществ в другие северные регионы России из Белоруссии. В багажнике его машины полицейские нашли пакет с двумя упаковками, в которых было около пяти килограммов мефедрона. Стоимость такой партии наркотиков на теневом рынке составляет примерно 12 миллионов рублей. "Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости уточнили, что злоумышленнику 59 лет, он уже на пенсии, так как работал в северных районах.
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пермь
россия
ленинградская область
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происшествия, пермь, россия, ленинградская область
Происшествия, Пермь, Россия, Ленинградская область
Полиция задержала на трассе возле Перми пенсионера-наркокурьера

Полицейские на трассе возле Перми задержали пенсионера-наркокурьера с пакетом мефедрона

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Полицейские на трассе возле Перми задержали пенсионера-наркокурьера с пакетом мефедрона на 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, пенсионер из Ленинградской области ехал на иномарке из Подмосковья в Сургут и Ханты-Мансийск, где должен был оборудовать тайники с наркотиками. Также мужчина промышлял доставкой запрещенных веществ в другие северные регионы России из Белоруссии. В багажнике его машины полицейские нашли пакет с двумя упаковками, в которых было около пяти килограммов мефедрона. Стоимость такой партии наркотиков на теневом рынке составляет примерно 12 миллионов рублей.
"Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что злоумышленнику 59 лет, он уже на пенсии, так как работал в северных районах.
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