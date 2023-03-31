https://ria.ru/20230331/kurer-1862068070.html

Полиция задержала на трассе возле Перми пенсионера-наркокурьера

Полиция задержала на трассе возле Перми пенсионера-наркокурьера - РИА Новости, 31.03.2023

Полиция задержала на трассе возле Перми пенсионера-наркокурьера

Полицейские на трассе возле Перми задержали пенсионера-наркокурьера с пакетом мефедрона на 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:27

2023-03-31T11:27

2023-03-31T11:27

происшествия

пермь

россия

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_ae192bd879ca9650089ce33155e7c1e5.jpg

ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Полицейские на трассе возле Перми задержали пенсионера-наркокурьера с пакетом мефедрона на 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. По данным ведомства, пенсионер из Ленинградской области ехал на иномарке из Подмосковья в Сургут и Ханты-Мансийск, где должен был оборудовать тайники с наркотиками. Также мужчина промышлял доставкой запрещенных веществ в другие северные регионы России из Белоруссии. В багажнике его машины полицейские нашли пакет с двумя упаковками, в которых было около пяти килограммов мефедрона. Стоимость такой партии наркотиков на теневом рынке составляет примерно 12 миллионов рублей. "Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости уточнили, что злоумышленнику 59 лет, он уже на пенсии, так как работал в северных районах.

https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html

пермь

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, ленинградская область