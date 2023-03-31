https://ria.ru/20230331/kupyansk-1862016202.html

ВСУ в районе Купянска стреляют из РСЗО из жилых кварталов, заявили в ЛНР

ВСУ в районе Купянска стреляют из РСЗО из жилых кварталов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.03.2023

ВСУ в районе Купянска стреляют из РСЗО из жилых кварталов, заявили в ЛНР

Украинские силовики на купянском направлении ведут обстрелы из реактивных систем залпового огня из жилых кварталов, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T07:37

2023-03-31T07:37

2023-03-31T07:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 31 мар - РИА Новости. Украинские силовики на купянском направлении ведут обстрелы из реактивных систем залпового огня из жилых кварталов, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении в тыловых населенных пунктах отмечается работа ВФУ (вооруженных формирований Украины) из американских РСЗО. Развертывание систем залпового огня идет непосредственно в населенных пунктах, возле жилых домов и социальных объектов", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отмечает, что после отстрела боекомплекта установки уезжают на большой скорости, подвергая опасности гражданский транспорт на дорогах.

https://ria.ru/20230327/himars-1860942706.html

луганская народная республика

украина

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луганская народная республика, андрей марочко, украина, в мире