https://ria.ru/20230331/krym-1862016336.html

Прорыв к Азовскому морю обернется для Киева катастрофой, заявили в Крыму

Прорыв к Азовскому морю обернется для Киева катастрофой, заявили в Крыму - РИА Новости, 31.03.2023

Прорыв к Азовскому морю обернется для Киева катастрофой, заявили в Крыму

Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T07:42

2023-03-31T07:42

2023-03-31T07:53

в мире

азовское море

киев

украина

владимир константинов

алексей резников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, Генштаб планирует нанести несколько ударов. При этом украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. С нынешней киевской властью не должно быть никакого формального перемирия, выразил уверенность спикер."Нельзя позволить сохранить эту "наркобанду" у власти в Киеве, которая и дальше будет служить инструментом западной власти. Поэтому, убежден, что для них контрнаступление обернется катастрофой, если они вообще на него решатся", - подчеркнул Константинов.Как писало в середине марта американское издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников из Вашингтона, в США ожидают, что наступление Киева начнется к маю. В публикации отмечалось, что командование ВСУ еще не определилось со стратегией. По сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, отмечали собеседники Politico. При этом первый вариант они считали нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Киева нет живой силы для успешной десантной операции.В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.

https://ria.ru/20230329/krym-1861686774.html

https://ria.ru/20230330/krym-1861926232.html

азовское море

киев

украина

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в мире, азовское море, киев, украина, владимир константинов, алексей резников