https://ria.ru/20230331/krym-1862016336.html
Прорыв к Азовскому морю обернется для Киева катастрофой, заявили в Крыму
Прорыв к Азовскому морю обернется для Киева катастрофой, заявили в Крыму - РИА Новости, 31.03.2023
Прорыв к Азовскому морю обернется для Киева катастрофой, заявили в Крыму
Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T07:42
2023-03-31T07:42
2023-03-31T07:53
в мире
азовское море
киев
украина
владимир константинов
алексей резников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593396402_0:343:2732:1880_1920x0_80_0_0_cadac239f200cc822fce582d151f7c13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, Генштаб планирует нанести несколько ударов. При этом украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. С нынешней киевской властью не должно быть никакого формального перемирия, выразил уверенность спикер."Нельзя позволить сохранить эту "наркобанду" у власти в Киеве, которая и дальше будет служить инструментом западной власти. Поэтому, убежден, что для них контрнаступление обернется катастрофой, если они вообще на него решатся", - подчеркнул Константинов.Как писало в середине марта американское издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников из Вашингтона, в США ожидают, что наступление Киева начнется к маю. В публикации отмечалось, что командование ВСУ еще не определилось со стратегией. По сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, отмечали собеседники Politico. При этом первый вариант они считали нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Киева нет живой силы для успешной десантной операции.В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
https://ria.ru/20230329/krym-1861686774.html
https://ria.ru/20230330/krym-1861926232.html
азовское море
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593396402_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd78371fcc6b7051f6950b38d7641b2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азовское море, киев, украина, владимир константинов, алексей резников
В мире, Азовское море, Киев, Украина, Владимир Константинов, Алексей Резников
Прорыв к Азовскому морю обернется для Киева катастрофой, заявили в Крыму
Константинов: попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Попытка украинских войск прорваться к Азовскому морю обернется для них катастрофой, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников
в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска сейчас активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, Генштаб планирует нанести несколько ударов. При этом украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область
с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
«
"Они об этом очень много говорят. На мой взгляд, даже слишком много. Их по многим обстоятельствам ждет военная катастрофа. Это может произойти во время этого контрнаступления, во время нашего наступления в Артемовске
. В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет. И тогда они начнут искать мира с нами. А вот это будет уже непросто", - сказал РИА Новости Константинов.
С нынешней киевской властью не должно быть никакого формального перемирия, выразил уверенность спикер.
"Украина того не стоит". В США обратились к Байдену из-за планов по Крыму
"Нельзя позволить сохранить эту "наркобанду" у власти в Киеве, которая и дальше будет служить инструментом западной власти. Поэтому, убежден, что для них контрнаступление обернется катастрофой, если они вообще на него решатся", - подчеркнул Константинов.
Как писало в середине марта американское издание Politico
со ссылкой на неназванных чиновников из Вашингтона, в США
ожидают, что наступление Киева начнется к маю. В публикации отмечалось, что командование ВСУ еще не определилось со стратегией. По сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон
в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, отмечали собеседники Politico. При этом первый вариант они считали нереалистичным, так как Россия
укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Киева нет живой силы для успешной десантной операции.
В Крыму в ответ на планы Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя, свою историю и память, добавив, что "сполна ударят в ответ" в случае атаки Киева. Там также назвали назвал самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
"За каждую милю". В Британии описали, что ждет ВСУ в случае удара по Крыму