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США ожидают, что Киев начнет наступление к маю, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:41 16.03.2023 (обновлено: 11:20 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/nastuplenie-1858208873.html
США ожидают, что Киев начнет наступление к маю, пишут СМИ
США ожидают, что Киев начнет наступление к маю, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2023
США ожидают, что Киев начнет наступление к маю, пишут СМИ
США ожидают, что наступление Киева начнется к маю, пишет газета Politico. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:41
2023-03-16T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США ожидают, что наступление Киева начнется к маю, пишет газета Politico. "Американские чиновники сосредоточены на подготовке Украины к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю", - пишет издание. Как заявил неназванный американский чиновники, пакеты американской помощи, полученные "четыре или пять месяцев назад, нацелены на то, что нужно Украине для контрнаступления". Politico пишет со ссылкой на чиновников США, что Киев еще не определился со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост. Как полагают американские чиновники, первый вариант не является реалистичным, так как, по их словам, Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Киева нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода сил. Второй вариант развития событий американские чиновники считают более вероятным. Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявлял о подготовке к контрнаступлению. Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации.
https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html
https://ria.ru/20230316/grem-1858206670.html
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в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина
США ожидают, что Киев начнет наступление к маю, пишут СМИ

Politico: США ожидают начала наступления ВСУ на восток или юг к маю

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США ожидают, что наступление Киева начнется к маю, пишет газета Politico.
"Американские чиновники сосредоточены на подготовке Украины к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю", - пишет издание.
Как заявил неназванный американский чиновники, пакеты американской помощи, полученные "четыре или пять месяцев назад, нацелены на то, что нужно Украине для контрнаступления".
Politico пишет со ссылкой на чиновников США, что Киев еще не определился со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост.
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Как полагают американские чиновники, первый вариант не является реалистичным, так как, по их словам, Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, а у Киева нет живой силы для успешной десантной операции против такого рода сил. Второй вариант развития событий американские чиновники считают более вероятным.
Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев занимается планированием наступательной операции, добавив, что ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в феврале заявлял о подготовке к контрнаступлению.
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Наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинских войск, заявил ранее РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, США принуждают киевские власти к наступлению на южном направлении.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт поставками тяжелого вооружения и призывами к Украине захватывать территории РФ, это втягивает страны НАТО в конфликт и может привести к непредсказуемой эскалации.
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