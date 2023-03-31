https://ria.ru/20230331/kravtsov-1862080646.html

Кравцов: от традиционного образования не откажемся

Кравцов: от традиционного образования не откажемся - РИА Новости, 31.03.2023

Кравцов: от традиционного образования не откажемся

Россия никогда не откажется от классического образования, но информационные технологии необходимо использовать там, где они помогают учителю и детям, заявил... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:47

2023-03-31T11:47

2023-03-31T12:16

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия никогда не откажется от классического образования, но информационные технологии необходимо использовать там, где они помогают учителю и детям, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Никогда мы не откажемся от классического образования, но, понятно, нужно использовать информационные технологии там, где это помогает учителю, там, где это помогает ребенку", - сказал Кравцов на итоговой коллегии министерства просвещения России.Он добавил, что документы, принятые Минпросвещения совместно с Минцифры, определяют приоритет системы образования, а информационные технологии подстраиваются под решение существующих проблем.

https://ria.ru/20230331/obrazovanie-1862057874.html

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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)