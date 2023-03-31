https://ria.ru/20230331/kravtsov-1862080646.html
Кравцов: от традиционного образования не откажемся
Кравцов: от традиционного образования не откажемся - РИА Новости, 31.03.2023
Кравцов: от традиционного образования не откажемся
Россия никогда не откажется от классического образования, но информационные технологии необходимо использовать там, где они помогают учителю и детям, заявил... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:47
2023-03-31T11:47
2023-03-31T12:16
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия никогда не откажется от классического образования, но информационные технологии необходимо использовать там, где они помогают учителю и детям, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Никогда мы не откажемся от классического образования, но, понятно, нужно использовать информационные технологии там, где это помогает учителю, там, где это помогает ребенку", - сказал Кравцов на итоговой коллегии министерства просвещения России.Он добавил, что документы, принятые Минпросвещения совместно с Минцифры, определяют приоритет системы образования, а информационные технологии подстраиваются под решение существующих проблем.
https://ria.ru/20230331/obrazovanie-1862057874.html
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия никогда не откажется от классического образования, но информационные технологии необходимо использовать там, где они помогают учителю и детям, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Никогда мы не откажемся от классического образования, но, понятно, нужно использовать информационные технологии там, где это помогает учителю, там, где это помогает ребенку", - сказал Кравцов на итоговой коллегии министерства просвещения России.
Он добавил, что документы, принятые Минпросвещения совместно с Минцифры, определяют приоритет системы образования, а информационные технологии подстраиваются под решение существующих проблем.
Кравцов рассказал о показателях качества образования в России