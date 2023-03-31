https://ria.ru/20230331/kravchenko-1861945872.html

Звезда Comedy Woman упала в обморок на съемках реалити-шоу

Звезда Comedy Woman упала в обморок на съемках реалити-шоу - РИА Новости, 31.03.2023

Звезда Comedy Woman упала в обморок на съемках реалити-шоу

Звезда Comedy Woman актриса Мария Кравченко упала в обморок на съемках реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба ТНТ. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T02:04

2023-03-31T02:04

2023-03-31T02:06

шоубиз

юар

тнт (телеканал)

знаменитости

мария кравченко

ольга бузова

михаил галустян

лимпопо

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Звезда Comedy Woman актриса Мария Кравченко упала в обморок на съемках реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба ТНТ.Кравченко стало плохо на одном из испытаний проекта, куда она отправилась добывать монеты. Ей пришлось вызвать врача. Также стало плохо актеру Игорю Ознобихину, которого зрители знают по роли участкового Игоря Сергеевича в комедийном сериале "Реальные пацаны". Трудности, с которыми столкнулись на площадке актеры, продиктованы правилами шоу – знаменитости зарабатывают монеты ради того, чтобы добыть еду или предметы первой необходимости для всех.На проекте участники также столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильных ливней вода реки Лимпопо вышла из берегов и чуть ни затопила лагерь. "Новые звезды в Африке" – проект, в котором знаменитости проходят испытания на прочность. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.

https://ria.ru/20220530/vereschagin-1791698374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юар, тнт (телеканал), знаменитости, мария кравченко, ольга бузова, михаил галустян, лимпопо, звезды, шоу-бизнес, новости - туризм