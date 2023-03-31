https://ria.ru/20230331/kravchenko-1861945872.html
Звезда Comedy Woman упала в обморок на съемках реалити-шоу
Звезда Comedy Woman упала в обморок на съемках реалити-шоу - РИА Новости, 31.03.2023
Звезда Comedy Woman упала в обморок на съемках реалити-шоу
Звезда Comedy Woman актриса Мария Кравченко упала в обморок на съемках реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба ТНТ. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T02:04
2023-03-31T02:04
2023-03-31T02:06
шоубиз
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тнт (телеканал)
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ольга бузова
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Звезда Comedy Woman актриса Мария Кравченко упала в обморок на съемках реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба ТНТ.Кравченко стало плохо на одном из испытаний проекта, куда она отправилась добывать монеты. Ей пришлось вызвать врача. Также стало плохо актеру Игорю Ознобихину, которого зрители знают по роли участкового Игоря Сергеевича в комедийном сериале "Реальные пацаны". Трудности, с которыми столкнулись на площадке актеры, продиктованы правилами шоу – знаменитости зарабатывают монеты ради того, чтобы добыть еду или предметы первой необходимости для всех.На проекте участники также столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильных ливней вода реки Лимпопо вышла из берегов и чуть ни затопила лагерь. "Новые звезды в Африке" – проект, в котором знаменитости проходят испытания на прочность. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.
https://ria.ru/20220530/vereschagin-1791698374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, тнт (телеканал), знаменитости, мария кравченко, ольга бузова, михаил галустян, лимпопо, звезды, шоу-бизнес, новости - туризм
Шоубиз, ЮАР, ТНТ (телеканал), Знаменитости, Мария Кравченко, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Лимпопо, звезды, Шоу-бизнес, Новости - Туризм
Звезда Comedy Woman упала в обморок на съемках реалити-шоу
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко упала в обморок на съемках реалити-шоу в ЮАР
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Звезда Comedy Woman актриса Мария Кравченко упала в обморок на съемках реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба ТНТ.
Кравченко стало плохо на одном из испытаний проекта, куда она отправилась добывать монеты. Ей пришлось вызвать врача.
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"Такая ситуация со мной впервые. Я впервые упала в обморок, тем более, чтобы так серьезно. Ко мне подошел врач, я смогла сесть, потом встать. Единственно, у меня летали мошки перед глазами, но хотя бы уже не кружилась голова. Прикиньте, какая была отключка?" – пожаловалась актриса.
Также стало плохо актеру Игорю Ознобихину, которого зрители знают по роли участкового Игоря Сергеевича в комедийном сериале "Реальные пацаны".
Трудности, с которыми столкнулись на площадке актеры, продиктованы правилами шоу – знаменитости зарабатывают монеты ради того, чтобы добыть еду или предметы первой необходимости для всех.
На проекте участники также столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильных ливней вода реки Лимпопо вышла из берегов и чуть ни затопила лагерь.
"Новые звезды в Африке" – проект, в котором знаменитости проходят испытания на прочность. Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.
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