https://ria.ru/20230331/iowa-1862046875.html
Катя IOWA впервые стала мамой
Катя IOWA впервые стала мамой - РИА Новости, 31.03.2023
Катя IOWA впервые стала мамой
Певица Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA впервые стала мамой. Она поделилась радостной новостью в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:55
2023-03-31T10:55
2023-03-31T10:55
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Певица Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA впервые стала мамой. Она поделилась радостной новостью в своем Telegram-канале.Пол и имя малыша исполнительница хитов "Маршрутка" и "Улыбайся" пока не рассекретила. В комментариях поклонники сразу стали поздравлять певицу. Отец новорожденного – гитарист Леонид Терещенко, за которого Катя IOWA вышла замуж в 2012 году. Прошлой осенью она объявила, что ждет ребенка, отметив, что они с супругом долгое время были не готовы к рождению малыша.
https://ria.ru/20221010/ukolova-1822928451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
iowa, знаменитости, семья, дети, звезды, шоу-бизнес
Шоубиз, IOWA, Знаменитости, Семья, Дети, звезды, Шоу-бизнес
Катя IOWA впервые стала мамой
Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова впервые стала мамой