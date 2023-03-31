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Катя IOWA впервые стала мамой - РИА Новости, 31.03.2023
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Шоубиз
 
10:55 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/iowa-1862046875.html
Катя IOWA впервые стала мамой
Катя IOWA впервые стала мамой - РИА Новости, 31.03.2023
Катя IOWA впервые стала мамой
Певица Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA впервые стала мамой. Она поделилась радостной новостью в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:55
2023-03-31T10:55
шоубиз
iowa
знаменитости
семья
дети
звезды
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Певица Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA впервые стала мамой. Она поделилась радостной новостью в своем Telegram-канале.Пол и имя малыша исполнительница хитов "Маршрутка" и "Улыбайся" пока не рассекретила. В комментариях поклонники сразу стали поздравлять певицу. Отец новорожденного – гитарист Леонид Терещенко, за которого Катя IOWA вышла замуж в 2012 году. Прошлой осенью она объявила, что ждет ребенка, отметив, что они с супругом долгое время были не готовы к рождению малыша.
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iowa, знаменитости, семья, дети, звезды, шоу-бизнес
Шоубиз, IOWA, Знаменитости, Семья, Дети, звезды, Шоу-бизнес
Катя IOWA впервые стала мамой

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова впервые стала мамой

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкГруппа IOWA
Группа IOWA - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Певица Екатерина Иванчикова, солистка группы IOWA впервые стала мамой. Она поделилась радостной новостью в своем Telegram-канале.
«
"Случилось, 8.19", – написала артистка.
Пол и имя малыша исполнительница хитов "Маршрутка" и "Улыбайся" пока не рассекретила.
В комментариях поклонники сразу стали поздравлять певицу.
«

"Поздравляю с первенцем!", "Как же я рада за вас!", "Какая прекрасная новость!", "Здоровья маме и малышу!" – написали подписчики.

Отец новорожденного – гитарист Леонид Терещенко, за которого Катя IOWA вышла замуж в 2012 году. Прошлой осенью она объявила, что ждет ребенка, отметив, что они с супругом долгое время были не готовы к рождению малыша.
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