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Минцифры отчиталось о подключении российских школ к интернету
Минцифры отчиталось о подключении российских школ к интернету - РИА Новости, 31.03.2023
Минцифры отчиталось о подключении российских школ к интернету
Порядка 44,5 тысячи объектов школ в России подключены к интернету, при этом только 684 школы продолжают использовать спутниковый доступ, что составляет 1,5% от... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:02
2023-03-31T13:02
2023-03-31T13:02
общество
технологии
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
образование - общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порядка 44,5 тысячи объектов школ в России подключены к интернету, при этом только 684 школы продолжают использовать спутниковый доступ, что составляет 1,5% от всего объема, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Доступ в интернет. У нас 44,5 тысячи объектов школ подключены к интернету. Везде выстроена современная инфраструктура. Только 684 школы у нас пока продолжают использовать спутниковый доступ, но это 1,5% от всего объема", - сказал Шадаев на итоговой коллегии Минпросвещения РФ. "Wi-Fi доступ смогли сделать на 20% объектах, почти в 8 регионах мы закончили эту работу в 100% объеме", - добавил глава Минцифры. Однако на текущий момент средства на продолжение этой работы, по его словам, пока не выделены. "Но, скорее всего, деньги мы найдем и будем аккуратно дальше эту работу продолжать", - сообщил Шадаев. Он также заявил, что будет поэтапно ограничиваться доступ школ к зарубежным видеосервисам. В апреле 2022 года Шадаев сообщал, что за 2021 год Минцифры подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ - им были обеспечены все школы в России, за исключением тех, что находятся в очень труднодоступных местах.
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общество, технологии, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), образование - общество
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Образование - Общество
Минцифры отчиталось о подключении российских школ к интернету
Глава Минцифры Шадаев: порядка 44,5 тысячи объектов школ в России подключены к интернету
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Порядка 44,5 тысячи объектов школ в России подключены к интернету, при этом только 684 школы продолжают использовать спутниковый доступ, что составляет 1,5% от всего объема, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Доступ в интернет. У нас 44,5 тысячи объектов школ подключены к интернету. Везде выстроена современная инфраструктура. Только 684 школы у нас пока продолжают использовать спутниковый доступ, но это 1,5% от всего объема", - сказал Шадаев на итоговой коллегии Минпросвещения РФ.
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"Wi-Fi доступ смогли сделать на 20% объектах, почти в 8 регионах мы закончили эту работу в 100% объеме", - добавил глава Минцифры. Однако на текущий момент средства на продолжение этой работы, по его словам, пока не выделены. "Но, скорее всего, деньги мы найдем и будем аккуратно дальше эту работу продолжать", - сообщил Шадаев.
Он также заявил, что будет поэтапно ограничиваться доступ школ к зарубежным видеосервисам.
В апреле 2022 года Шадаев сообщал, что за 2021 год Минцифры подключило к скоростному интернету 28,5 тысячи школ - им были обеспечены все школы в России, за исключением тех, что находятся в очень труднодоступных местах.
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