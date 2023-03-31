https://ria.ru/20230331/gosuslugi-1862276251.html

Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля

Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля - РИА Новости, 31.03.2023

Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля

Возможность удалить учетную запись на "Госуслугах" отключили из-за действий мошенников, говорится в сообщении Минцифры. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T20:19

2023-03-31T20:19

2023-03-31T22:48

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

портал государственных услуг

общество

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655827_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_3342edafa61aebb59056a120842de2ef.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Возможность удалить учетную запись на "Госуслугах" отключили из-за действий мошенников, говорится в сообщении Минцифры.Там уточнили, что преступники все чаще взламывают личные кабинеты пользователей, используя в том числе методы социальной инженерии, и впоследствии удаляют профили. Исходя из этого, в ведомстве решили отключить эту функцию.Отмечается, что теперь для удаления учетной записи нужно посетить МФЦ. В Минцифры также напомнили, что пользователь может отключить уведомления от госорганов в разделе "Уведомления" в личном кабинете.Кроме того, как уточнили в ведомстве, удаление аккаунта на "Госуслугах" не считается уклонением от службы в армии.

https://ria.ru/20230215/mintsifry-1852284663.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), портал государственных услуг, общество, технологии