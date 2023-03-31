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Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля
Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля - РИА Новости, 31.03.2023
Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля
Возможность удалить учетную запись на "Госуслугах" отключили из-за действий мошенников, говорится в сообщении Минцифры. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T20:19
2023-03-31T20:19
2023-03-31T22:48
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Возможность удалить учетную запись на "Госуслугах" отключили из-за действий мошенников, говорится в сообщении Минцифры.Там уточнили, что преступники все чаще взламывают личные кабинеты пользователей, используя в том числе методы социальной инженерии, и впоследствии удаляют профили. Исходя из этого, в ведомстве решили отключить эту функцию.Отмечается, что теперь для удаления учетной записи нужно посетить МФЦ. В Минцифры также напомнили, что пользователь может отключить уведомления от госорганов в разделе "Уведомления" в личном кабинете.Кроме того, как уточнили в ведомстве, удаление аккаунта на "Госуслугах" не считается уклонением от службы в армии.
https://ria.ru/20230215/mintsifry-1852284663.html
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), портал государственных услуг, общество, технологии
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Портал государственных услуг, Общество, Технологии
Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля
На портале госуслуг отключили функцию удаления учетной записи из-за участившихся взломов