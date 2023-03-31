Рейтинг@Mail.ru
Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 31.03.2023 (обновлено: 22:48 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/gosuslugi-1862276251.html
Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля
Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля - РИА Новости, 31.03.2023
Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля
Возможность удалить учетную запись на "Госуслугах" отключили из-за действий мошенников, говорится в сообщении Минцифры. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T20:19
2023-03-31T22:48
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
портал государственных услуг
общество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655827_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_3342edafa61aebb59056a120842de2ef.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Возможность удалить учетную запись на "Госуслугах" отключили из-за действий мошенников, говорится в сообщении Минцифры.Там уточнили, что преступники все чаще взламывают личные кабинеты пользователей, используя в том числе методы социальной инженерии, и впоследствии удаляют профили. Исходя из этого, в ведомстве решили отключить эту функцию.Отмечается, что теперь для удаления учетной записи нужно посетить МФЦ. В Минцифры также напомнили, что пользователь может отключить уведомления от госорганов в разделе "Уведомления" в личном кабинете.Кроме того, как уточнили в ведомстве, удаление аккаунта на "Госуслугах" не считается уклонением от службы в армии.
https://ria.ru/20230215/mintsifry-1852284663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655827_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d6eccca57f40be4c85fe70438d64d94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), портал государственных услуг, общество, технологии
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Портал государственных услуг, Общество, Технологии
Минцифры объяснило, почему "Госуслуги" отключили функцию удаления профиля

На портале госуслуг отключили функцию удаления учетной записи из-за участившихся взломов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Возможность удалить учетную запись на "Госуслугах" отключили из-за действий мошенников, говорится в сообщении Минцифры.
Там уточнили, что преступники все чаще взламывают личные кабинеты пользователей, используя в том числе методы социальной инженерии, и впоследствии удаляют профили. Исходя из этого, в ведомстве решили отключить эту функцию.
Отмечается, что теперь для удаления учетной записи нужно посетить МФЦ. В Минцифры также напомнили, что пользователь может отключить уведомления от госорганов в разделе "Уведомления" в личном кабинете.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, удаление аккаунта на "Госуслугах" не считается уклонением от службы в армии.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
В приложении "Госуслуги" появился сервис подтверждения личности
15 февраля, 22:35
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Портал государственных услугОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала