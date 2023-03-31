https://ria.ru/20230331/gosduma-1862030509.html

Большинство депутатов Госдумы представили свои декларации за 2022 год

Большинство депутатов Госдумы представили свои декларации за 2022 год - РИА Новости, 31.03.2023

Большинство депутатов Госдумы представили свои декларации за 2022 год

В Государственной Думе на сегодняшний день 96,2% депутатов представили свои декларации, сообщает пресс-служба ГД. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T09:42

2023-03-31T09:42

2023-03-31T09:42

политика

россия

владимир путин

вячеслав володин

дмитрий песков

единая россия

кпрф

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:0:2909:1636_1920x0_80_0_0_e256863d1c9d351af54e4b18b03a5d54.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Государственной Думе на сегодняшний день 96,2% депутатов представили свои декларации, сообщает пресс-служба ГД. "На сегодняшний день 96,2% депутатов представили свои декларации... Декларации подали все независимые депутаты, 100% - депутатов фракции КПРФ, 96,4% - от фракции "Справедливая Россия-За правду", 96% депутатов фракции "Единая Россия", 95,7% депутатов ЛДПР и 86,7% депутатов фракции "Новые люди"", - говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня последний день подачи деклараций. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сам подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составила 80 миллионов 928 тысяч рублей - в нее входит зарплата и проценты по вкладам. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Ранее глава комиссии Отари Аршба сообщил, что декларации подали только 260 депутатов, призвав коллег поторопиться с документами "аккурат к первому апреля".

https://ria.ru/20220323/deklaratsiya-1779614286.html

https://ria.ru/20230201/gosduma-1848835527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, дмитрий песков, единая россия, кпрф, госдума рф