Большинство депутатов Госдумы представили свои декларации за 2022 год
В Госдуме 96,2 процента депутатов представили свои декларации за 2022 год
В холле Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Государственной Думе на сегодняшний день 96,2% депутатов представили свои декларации, сообщает пресс-служба ГД.
"На сегодняшний день 96,2% депутатов представили свои декларации... Декларации подали все независимые депутаты, 100% - депутатов фракции КПРФ, 96,4% - от фракции "Справедливая Россия-За правду", 96% депутатов фракции "Единая Россия", 95,7% депутатов ЛДПР и 86,7% депутатов фракции "Новые люди"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня последний день подачи деклараций.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сам подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составила 80 миллионов 928 тысяч рублей - в нее входит зарплата и проценты по вкладам.
Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах.
В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
Ранее глава комиссии Отари Аршба сообщил, что декларации подали только 260 депутатов, призвав коллег поторопиться с документами "аккурат к первому апреля".