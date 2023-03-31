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Большинство депутатов Госдумы представили свои декларации за 2022 год - РИА Новости, 31.03.2023
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09:42 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/gosduma-1862030509.html
Большинство депутатов Госдумы представили свои декларации за 2022 год
Большинство депутатов Госдумы представили свои декларации за 2022 год - РИА Новости, 31.03.2023
Большинство депутатов Госдумы представили свои декларации за 2022 год
В Государственной Думе на сегодняшний день 96,2% депутатов представили свои декларации, сообщает пресс-служба ГД. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:42
2023-03-31T09:42
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Государственной Думе на сегодняшний день 96,2% депутатов представили свои декларации, сообщает пресс-служба ГД. "На сегодняшний день 96,2% депутатов представили свои декларации... Декларации подали все независимые депутаты, 100% - депутатов фракции КПРФ, 96,4% - от фракции "Справедливая Россия-За правду", 96% депутатов фракции "Единая Россия", 95,7% депутатов ЛДПР и 86,7% депутатов фракции "Новые люди"", - говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня последний день подачи деклараций. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сам подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составила 80 миллионов 928 тысяч рублей - в нее входит зарплата и проценты по вкладам. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Ранее глава комиссии Отари Аршба сообщил, что декларации подали только 260 депутатов, призвав коллег поторопиться с документами "аккурат к первому апреля".
https://ria.ru/20220323/deklaratsiya-1779614286.html
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, дмитрий песков, единая россия, кпрф, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Единая Россия, КПРФ, Госдума РФ
Большинство депутатов Госдумы представили свои декларации за 2022 год

В Госдуме 96,2 процента депутатов представили свои декларации за 2022 год

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Государственной Думе на сегодняшний день 96,2% депутатов представили свои декларации, сообщает пресс-служба ГД.
"На сегодняшний день 96,2% депутатов представили свои декларации... Декларации подали все независимые депутаты, 100% - депутатов фракции КПРФ, 96,4% - от фракции "Справедливая Россия-За правду", 96% депутатов фракции "Единая Россия", 95,7% депутатов ЛДПР и 86,7% депутатов фракции "Новые люди"", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Отмечается, что сегодня последний день подачи деклараций.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сам подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе. Общая сумма декларируемого дохода за 2022 год составила 80 миллионов 928 тысяч рублей - в нее входит зарплата и проценты по вкладам.
Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах.
В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
Ранее глава комиссии Отари Аршба сообщил, что декларации подали только 260 депутатов, призвав коллег поторопиться с документами "аккурат к первому апреля".
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинДмитрий ПесковЕдиная РоссияКПРФГосдума РФ
 
 
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