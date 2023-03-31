https://ria.ru/20230331/forum-1862292662.html

В России впервые пройдет Форум будущих технологий

В России впервые пройдет Форум будущих технологий - РИА Новости, 31.03.2023

В России впервые пройдет Форум будущих технологий

Форум будущих технологий впервые пройдет в России с 10 по 14 июля, тема года - квантовые технологии, сообщил фонд "Росконгресс". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T23:39

2023-03-31T23:39

2023-03-31T23:44

технологии

россия

москва

дмитрий чернышенко

максим орешкин

антон кобяков

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Форум будущих технологий впервые пройдет в России с 10 по 14 июля, тема года - квантовые технологии, сообщил фонд "Росконгресс". Ранее кабмин РФ утвердил ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года. Подготовкой и проведением форума будет заниматься специально образованный организационный комитет. Его сопредседателями назначены помощник президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместителями сопредседателей - советник президента Антон Кобяков и глава Минцифры Максут Шадаев. "В России впервые с 10 по 14 июля 2023 года в Москве состоится Форум будущих технологий. Мероприятие будет проходить ежегодно, начиная с 2023 года. В этом году форум будет посвящен квантовым технологиям... Оператором мероприятия выступит фонд "Росконгресс", при участии и поддержке Российской академии наук, Российского квантового центра (РКЦ), проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом", ОАО РЖД, ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк. Событие состоится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении. Отмечается, что на форуме представят квантовые технологии и передовые достижения в сфере разработки и применения коммерческих продуктов. Участниками мероприятия станут ученые из ведущих университетов и исследовательских центров мира, эксперты и представители бизнеса – все те, кто работает над созданием и внедрением решений на основе технологий. "Форум будущих технологий в этом году позволит продемонстрировать передовые разработки в сфере квантовых технологий, соберет на одной площадке ключевых участников научно-образовательного и технологического блока, представит возможности России как одного из мировых лидеров в области квантовых технологий, самой многообещающей области технологического развития", – приводятся в сообщении слова Кобякова. "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ.

https://ria.ru/20230331/forum-1862291027.html

https://ria.ru/20230330/nauka-1861758598.html

россия

москва

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Наталья Макарова

технологии, россия, москва, дмитрий чернышенко, максим орешкин, антон кобяков, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд