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В России впервые пройдет Форум будущих технологий - РИА Новости, 31.03.2023
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23:39 31.03.2023 (обновлено: 23:44 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/forum-1862292662.html
В России впервые пройдет Форум будущих технологий
В России впервые пройдет Форум будущих технологий - РИА Новости, 31.03.2023
В России впервые пройдет Форум будущих технологий
Форум будущих технологий впервые пройдет в России с 10 по 14 июля, тема года - квантовые технологии, сообщил фонд "Росконгресс". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T23:39
2023-03-31T23:44
технологии
россия
москва
дмитрий чернышенко
максим орешкин
антон кобяков
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Форум будущих технологий впервые пройдет в России с 10 по 14 июля, тема года - квантовые технологии, сообщил фонд "Росконгресс". Ранее кабмин РФ утвердил ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года. Подготовкой и проведением форума будет заниматься специально образованный организационный комитет. Его сопредседателями назначены помощник президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместителями сопредседателей - советник президента Антон Кобяков и глава Минцифры Максут Шадаев. "В России впервые с 10 по 14 июля 2023 года в Москве состоится Форум будущих технологий. Мероприятие будет проходить ежегодно, начиная с 2023 года. В этом году форум будет посвящен квантовым технологиям... Оператором мероприятия выступит фонд "Росконгресс", при участии и поддержке Российской академии наук, Российского квантового центра (РКЦ), проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом", ОАО РЖД, ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк. Событие состоится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении. Отмечается, что на форуме представят квантовые технологии и передовые достижения в сфере разработки и применения коммерческих продуктов. Участниками мероприятия станут ученые из ведущих университетов и исследовательских центров мира, эксперты и представители бизнеса – все те, кто работает над созданием и внедрением решений на основе технологий. "Форум будущих технологий в этом году позволит продемонстрировать передовые разработки в сфере квантовых технологий, соберет на одной площадке ключевых участников научно-образовательного и технологического блока, представит возможности России как одного из мировых лидеров в области квантовых технологий, самой многообещающей области технологического развития", – приводятся в сообщении слова Кобякова. "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ.
https://ria.ru/20230331/forum-1862291027.html
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технологии, россия, москва, дмитрий чернышенко, максим орешкин, антон кобяков, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд
Технологии, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Максим Орешкин, Антон Кобяков, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", РЖД
В России впервые пройдет Форум будущих технологий

"Росконгресс": в России впервые с 10 по 14 июля в Москве пройдет Форум будущих технологий

© Fotolia / Vasily SmirnovМикроскоп на производстве печатных плат
Микроскоп на производстве печатных плат - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© Fotolia / Vasily Smirnov
Микроскоп на производстве печатных плат. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Форум будущих технологий впервые пройдет в России с 10 по 14 июля, тема года - квантовые технологии, сообщил фонд "Росконгресс".
Ранее кабмин РФ утвердил ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года. Подготовкой и проведением форума будет заниматься специально образованный организационный комитет. Его сопредседателями назначены помощник президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместителями сопредседателей - советник президента Антон Кобяков и глава Минцифры Максут Шадаев.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий
Вчера, 23:12
"В России впервые с 10 по 14 июля 2023 года в Москве состоится Форум будущих технологий. Мероприятие будет проходить ежегодно, начиная с 2023 года. В этом году форум будет посвящен квантовым технологиям... Оператором мероприятия выступит фонд "Росконгресс", при участии и поддержке Российской академии наук, Российского квантового центра (РКЦ), проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом", ОАО РЖД, ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк. Событие состоится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на форуме представят квантовые технологии и передовые достижения в сфере разработки и применения коммерческих продуктов. Участниками мероприятия станут ученые из ведущих университетов и исследовательских центров мира, эксперты и представители бизнеса – все те, кто работает над созданием и внедрением решений на основе технологий.
"Форум будущих технологий в этом году позволит продемонстрировать передовые разработки в сфере квантовых технологий, соберет на одной площадке ключевых участников научно-образовательного и технологического блока, представит возможности России как одного из мировых лидеров в области квантовых технологий, самой многообещающей области технологического развития", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
"Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ.
Технология виртуальной реальности - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В России разработали платформу для изучения двигателей в VR
30 марта, 10:32
 
ТехнологииРоссияМоскваДмитрий ЧернышенкоМаксим ОрешкинАнтон КобяковРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РЖД
 
 
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