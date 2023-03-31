В России впервые пройдет Форум будущих технологий
"Росконгресс": в России впервые с 10 по 14 июля в Москве пройдет Форум будущих технологий
Микроскоп на производстве печатных плат. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Форум будущих технологий впервые пройдет в России с 10 по 14 июля, тема года - квантовые технологии, сообщил фонд "Росконгресс".
Ранее кабмин РФ утвердил ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года. Подготовкой и проведением форума будет заниматься специально образованный организационный комитет. Его сопредседателями назначены помощник президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместителями сопредседателей - советник президента Антон Кобяков и глава Минцифры Максут Шадаев.
"В России впервые с 10 по 14 июля 2023 года в Москве состоится Форум будущих технологий. Мероприятие будет проходить ежегодно, начиная с 2023 года. В этом году форум будет посвящен квантовым технологиям... Оператором мероприятия выступит фонд "Росконгресс", при участии и поддержке Российской академии наук, Российского квантового центра (РКЦ), проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации "Росатом", ОАО РЖД, ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк. Событие состоится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на форуме представят квантовые технологии и передовые достижения в сфере разработки и применения коммерческих продуктов. Участниками мероприятия станут ученые из ведущих университетов и исследовательских центров мира, эксперты и представители бизнеса – все те, кто работает над созданием и внедрением решений на основе технологий.
"Форум будущих технологий в этом году позволит продемонстрировать передовые разработки в сфере квантовых технологий, соберет на одной площадке ключевых участников научно-образовательного и технологического блока, представит возможности России как одного из мировых лидеров в области квантовых технологий, самой многообещающей области технологического развития", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
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