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Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий - РИА Новости, 31.03.2023
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23:12 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/forum-1862291027.html
Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий
Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий - РИА Новости, 31.03.2023
Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий
Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T23:12
2023-03-31T23:12
россия
максим орешкин
дмитрий чернышенко
антон кобяков
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
правительство рф
технологии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Подготовкой и проведением форума будет заниматься специально образованный организационный комитет. Его сопредседателями назначены помощник президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместителями сопредседателей - советник президента РФ Антон Кобяков и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
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россия, максим орешкин, дмитрий чернышенко, антон кобяков, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф, технологии
Россия, Максим Орешкин, Дмитрий Чернышенко, Антон Кобяков, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Правительство РФ, Технологии
Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий

Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с 2023

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«
"Принять предложение Минцифры России о ежегодном проведении Форума будущих технологий начиная с 2023 года", - говорится в документе.
Подготовкой и проведением форума будет заниматься специально образованный организационный комитет. Его сопредседателями назначены помощник президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместителями сопредседателей - советник президента РФ Антон Кобяков и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
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РоссияМаксим ОрешкинДмитрий ЧернышенкоАнтон КобяковМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Правительство РФТехнологии
 
 
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