https://ria.ru/20230331/forum-1862291027.html
Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий
Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий - РИА Новости, 31.03.2023
Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий
Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T23:12
2023-03-31T23:12
2023-03-31T23:12
россия
максим орешкин
дмитрий чернышенко
антон кобяков
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
правительство рф
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Подготовкой и проведением форума будет заниматься специально образованный организационный комитет. Его сопредседателями назначены помощник президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместителями сопредседателей - советник президента РФ Антон Кобяков и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
https://ria.ru/20230106/meditsina-1843226332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим орешкин, дмитрий чернышенко, антон кобяков, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф, технологии
Россия, Максим Орешкин, Дмитрий Чернышенко, Антон Кобяков, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Правительство РФ, Технологии
Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий
Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с 2023