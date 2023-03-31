https://ria.ru/20230331/forum-1862291027.html

Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий

Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий - РИА Новости, 31.03.2023

Правительство утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий

Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T23:12

2023-03-31T23:12

2023-03-31T23:12

россия

максим орешкин

дмитрий чернышенко

антон кобяков

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

правительство рф

технологии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий, начиная с этого года, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Подготовкой и проведением форума будет заниматься специально образованный организационный комитет. Его сопредседателями назначены помощник президента РФ Максим Орешкин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместителями сопредседателей - советник президента РФ Антон Кобяков и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

https://ria.ru/20230106/meditsina-1843226332.html

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россия, максим орешкин, дмитрий чернышенко, антон кобяков, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), правительство рф, технологии