https://ria.ru/20230331/forum-1862055161.html

На форуме в Туле преподавателей научили продвигать личный бренд

На форуме в Туле преподавателей научили продвигать личный бренд - РИА Новости, 31.03.2023

На форуме в Туле преподавателей научили продвигать личный бренд

Продвижение личного бренда преподавателя и возможности цифрового образования стали темами мастер-классов, которые были организованы для участников форума... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:30

2023-03-31T12:30

2023-03-31T15:04

год педагога и наставника

сн_образование

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862164714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d32b7674b07758d332a434503d3096f4.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Продвижение личного бренда преподавателя и возможности цифрового образования стали темами мастер-классов, которые были организованы для участников форума "Знание будущим педагогам", сообщили в управлении по связям с общественностью Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.Мероприятие прошло в рамках Года педагога и наставника, организаторами форума выступили Российское общество "Знание" совместно с VK и Академией Минпросвещения России.Перед будущими педагогами выступил член экспертного сообщества учителей-блогеров при Министерстве просвещения РФ, полуфиналист 2-го сезона Всероссийского конкурса "ТопБЛОГ" Роман Вепринцев. В своем мастер-классе "Личный бренд преподавателя" он рассказал о том, какие цели стоит перед собой ставить, для чего учителю нужно продвижение в различных каналах и как создавать для них экспертный контент. Под руководством Романа Вепринцева участники мастер-класса разработали собственные стратегии продвижения личного бренда.Спикером второго мастер-класса стала учитель математики гимназии №22 Белгорода, магистр педагогики МПГУ, финалист телепроекта о лучших учителях России "Классная тема!", амбассадор цифрового образования VK Юлия Симакова. Она представила доклад "Современные возможности для будущего преподавателя". В рамках мастер-класса спикер обсудила с участниками целый ряд актуальных вопросов: как начать успешную карьеру в другом регионе, получить грант от государства на реализацию своего проекта или открытие частной школы, какие существуют федеральные и региональные конкурсы для педагогов, какие возможности повышения квалификации доступны учителям.В Год педагога и наставника в ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдут праздничные мероприятия. Помимо форума "Знание будущим педагогам" здесь состоятся Всероссийская научно-практическая конференция "Ученый, педагог, наставник", посвященная 85-летию со дня рождения профессора А.Р. Есаяна; Всероссийская школа молодого историка "Куликово поле"; стратегическая сессия "Цифра в школе: ожидание и реальность"; педагогический форум, посвященный 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого, и многое другое.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество