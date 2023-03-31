На форуме в Туле преподавателей научили продвигать личный бренд
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого Участники Форума
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Продвижение личного бренда преподавателя и возможности цифрового образования стали темами мастер-классов, которые были организованы для участников форума "Знание будущим педагогам", сообщили в управлении по связям с общественностью Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
Мероприятие прошло в рамках Года педагога и наставника, организаторами форума выступили Российское общество "Знание" совместно с VK и Академией Минпросвещения России.
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Объявление Года педагога и наставника в 2023 году дает возможность сосредоточить силы на решении важных задач и вызовов, лежащих перед современным учителем. Современный педагог – это не только специалист, глубоко владеющий предметом, но и профессионал, использующий все новейшие технологии обучения и воспитания, открытый для новых достижений, и умеющий вести обучающихся за собой", – отметила проректор по образовательной политике университета Светлана Краюшкина.
Перед будущими педагогами выступил член экспертного сообщества учителей-блогеров при Министерстве просвещения РФ, полуфиналист 2-го сезона Всероссийского конкурса "ТопБЛОГ" Роман Вепринцев. В своем мастер-классе "Личный бренд преподавателя" он рассказал о том, какие цели стоит перед собой ставить, для чего учителю нужно продвижение в различных каналах и как создавать для них экспертный контент. Под руководством Романа Вепринцева участники мастер-класса разработали собственные стратегии продвижения личного бренда.
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого Роман Вепринцев, Шевелева Алевтина, Краюшкина Светлана
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Роман Вепринцев, Шевелева Алевтина, Краюшкина Светлана
Спикером второго мастер-класса стала учитель математики гимназии №22 Белгорода, магистр педагогики МПГУ, финалист телепроекта о лучших учителях России "Классная тема!", амбассадор цифрового образования VK Юлия Симакова. Она представила доклад "Современные возможности для будущего преподавателя". В рамках мастер-класса спикер обсудила с участниками целый ряд актуальных вопросов: как начать успешную карьеру в другом регионе, получить грант от государства на реализацию своего проекта или открытие частной школы, какие существуют федеральные и региональные конкурсы для педагогов, какие возможности повышения квалификации доступны учителям.
В Год педагога и наставника в ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдут праздничные мероприятия. Помимо форума "Знание будущим педагогам" здесь состоятся Всероссийская научно-практическая конференция "Ученый, педагог, наставник", посвященная 85-летию со дня рождения профессора А.Р. Есаяна; Всероссийская школа молодого историка "Куликово поле"; стратегическая сессия "Цифра в школе: ожидание и реальность"; педагогический форум, посвященный 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого, и многое другое.
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого Участники Форума
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Участники Форума
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.