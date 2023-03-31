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Столтенберг рассчитывает на вступление Финляндии в НАТО в ближайшие дни - РИА Новости, 31.03.2023
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11:53 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/fnlyandiya-1862086584.html
Столтенберг рассчитывает на вступление Финляндии в НАТО в ближайшие дни
Столтенберг рассчитывает на вступление Финляндии в НАТО в ближайшие дни - РИА Новости, 31.03.2023
Столтенберг рассчитывает на вступление Финляндии в НАТО в ближайшие дни
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней после решения меджлиса... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:53
2023-03-31T11:53
в мире
финляндия
турция
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней после решения меджлиса (парламента) Турции, ратифицировавшего протокол о членстве этой страны в альянсе. Голосование меджлиса состоялось в ночь на пятницу. Турция стала последней из 30 стран НАТО, проголосовавшей по членству Финляндии. "Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни", - сказал Столтенберг в видеообращении. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html
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в мире, финляндия, турция, йенс столтенберг, нато
В мире, Финляндия, Турция, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг рассчитывает на вступление Финляндии в НАТО в ближайшие дни

Генсек НАТО Столтенберг рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в ближайшие дни

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней после решения меджлиса (парламента) Турции, ратифицировавшего протокол о членстве этой страны в альянсе.
Голосование меджлиса состоялось в ночь на пятницу. Турция стала последней из 30 стран НАТО, проголосовавшей по членству Финляндии.
"Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни", - сказал Столтенберг в видеообращении.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
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В миреФинляндияТурцияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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