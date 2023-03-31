https://ria.ru/20230331/fnlyandiya-1862086584.html

Столтенберг рассчитывает на вступление Финляндии в НАТО в ближайшие дни

Столтенберг рассчитывает на вступление Финляндии в НАТО в ближайшие дни - РИА Новости, 31.03.2023

Столтенберг рассчитывает на вступление Финляндии в НАТО в ближайшие дни

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней после решения меджлиса... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:53

2023-03-31T11:53

2023-03-31T11:53

в мире

финляндия

турция

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на вступление Финляндии в альянс в течение ближайших дней после решения меджлиса (парламента) Турции, ратифицировавшего протокол о членстве этой страны в альянсе. Голосование меджлиса состоялось в ночь на пятницу. Турция стала последней из 30 стран НАТО, проголосовавшей по членству Финляндии. "Финляндия формально вступит в альянс в ближайшие дни", - сказал Столтенберг в видеообращении. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.

https://ria.ru/20230331/nato-1862034556.html

финляндия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, турция, йенс столтенберг, нато