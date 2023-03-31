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Межрегиональный фестиваль к юбилею движения ДРОЗД стартовал в Череповце

Межрегиональный фестиваль к юбилею движения ДРОЗД стартовал в Череповце - РИА Новости, 31.03.2023

Межрегиональный фестиваль к юбилею движения ДРОЗД стартовал в Череповце

Межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль, посвящённый 20-летнему юбилею Всероссийского движения "Детям России – образование, здоровье и... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:01

2023-03-31T14:01

2023-03-31T14:01

фосагро

андрей гурьев

федор конюхов

череповец

новости компаний - экономика

движение "дрозд"

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль, посвящённый 20-летнему юбилею Всероссийского движения "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), стартовал в Череповце, сообщает "ФосАгро".ДРОЗД – социальный проект "ФосАгро", который реализуется с 2003 года во всех регионах присутствия компании, нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание. В рамках проекта, охватывающего сегодня около 50 тысяч человек, действуют 77 секций по 20 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования.В течение четырех дней участники фестиваля - воспитанники секций ДРОЗДа из Балакова, Волхова, Апатитов, Кировска и Череповца будут соревноваться в выполнении комплекса ГТО, плавании, шахматах, стритболе, волейболе, интеллектуальном конкурсе и лазертаге."То, что мы отмечаем сегодня 20-летие движения ДРОЗД, говорит о его бесспорной необходимости и значимости. Это уникальный проект, главная цель которого – счастливое детство тысяч мальчишек и девчонок во всех регионах присутствия нашей компании. Мы, безусловно, нацелены и дальше развивать ДРОЗД, расширять спектр доступных воспитанникам для бесплатных занятий видов спорта, творческих студий и факультативов, проводить ещё больше мероприятий для того, чтобы наши дети росли здоровыми физически и духовно, образованными и интеллектуально развитыми", - приводятся в сообщении слова генерального директора "ФосАгро" Михаила Рыбникова на открытии фестиваля.Участников фестиваля поздравил известный путешественник Фёдор Конюхов, установивший новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре."Мне очень приятно, что вместе с вами, при поддержке компании "ФосАгро", мы совершили трансконтинентальный перелёт и установили мировой рекорд. Посвящаю эту победу юбилею движения ДРОЗД! Теперь оба главных мировых рекорда в области воздухоплавания – дальности и длительности полёта – принадлежат нашей стране", - сказал он.Основатель движения ДРОЗД, вице-президент Российского союза химиков, заслуженный тренер России Андрей Гурьев поблагодарил Конюхова за решение посвятить уникальную экспедицию 20-летию проекта."Мы создавали движение ДРОЗД в те годы, когда в памяти ещё были свежи лихие 90-е. Для нас было важным увести детей с улиц, обеспечить им возможность нормально развиваться, а их родителям спокойно работать. Старая система воспитания была сломана, а новая ещё не появилась, и нам пришлось фактически начинать с нуля. Тогда мы и подумать не могли, что через 20 лет ДРОЗД приобретёт всероссийский масштаб. Я очень рад, что в этом движении с каждым годом всё больше детей. Как основатель ДРОЗДа благодарю за поддержку проекта региональные и федеральные органы власти", - заключил он.

https://ria.ru/20230327/konyukhov-1861057358.html

череповец

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, андрей гурьев, федор конюхов, череповец, новости компаний - экономика, движение "дрозд"