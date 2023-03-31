https://ria.ru/20230331/dokhody-1862132353.html
Все сенаторы в установленный срок отчитались о доходах
Все сенаторы в установленный срок отчитались о доходах - РИА Новости, 31.03.2023
Все сенаторы в установленный срок отчитались о доходах
Все сенаторы, включая представителей новых регионов, подали в срок сведения о доходах и расходах за 2022 год, сообщил вице-спикер Совфеда, глава профильной... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:19
2023-03-31T13:19
2023-03-31T13:38
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Все сенаторы, включая представителей новых регионов, подали в срок сведения о доходах и расходах за 2022 год, сообщил вице-спикер Совфеда, глава профильной комиссии палаты Юрий Воробьев."Все сенаторы, в том числе представители от новых субъектов РФ, в установленный срок отчитались о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год", - приводит пресс-служба СФ слова политика.По закону декларации госслужащие и парламентарии подают до 1 апреля. В случае отсутствия декларации законодатель может лишиться своего поста.В Совфеде сейчас 175 сенаторов.Ранее Воробьев сообщил РИА Новости, что в этом году документы в открытом доступе размещаться не будут.В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. По словам сенатора, есть решение - не публиковать в этом году сведения о доходах и расходах.Воробьев уточнил, что сведения о доходах будут представлены в различные органы власти, в том числе в администрацию президента, но публиковаться в открытой печати они не будут в связи с обстоятельствами, которые известны.
https://ria.ru/20230201/gosduma-1848835527.html
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россия, совет федерации рф, политика, юрий воробьев, владимир путин
Россия, Совет Федерации РФ, Политика, Юрий Воробьев, Владимир Путин
Все сенаторы в установленный срок отчитались о доходах
Вице-спикер СФ Воробьев: все сенаторы в установленный срок отчитались о доходах и расходах
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Все сенаторы, включая представителей новых регионов, подали в срок сведения о доходах и расходах за 2022 год, сообщил вице-спикер Совфеда, глава профильной комиссии палаты Юрий Воробьев.
"Все сенаторы, в том числе представители от новых субъектов РФ, в установленный срок отчитались о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год", - приводит пресс-служба СФ слова политика.
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По закону декларации госслужащие и парламентарии подают до 1 апреля. В случае отсутствия декларации законодатель может лишиться своего поста.
В Совфеде сейчас 175 сенаторов.
Ранее Воробьев сообщил РИА Новости, что в этом году документы в открытом доступе размещаться не будут.
В феврале президент РФ Владимир Путин
подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
По словам сенатора, есть решение - не публиковать в этом году сведения о доходах и расходах.
Воробьев уточнил, что сведения о доходах будут представлены в различные органы власти, в том числе в администрацию президента, но публиковаться в открытой печати они не будут в связи с обстоятельствами, которые известны.
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