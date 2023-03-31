В Госдуме предложили установить новый день воинской славы
ЛДПР предложила установить новый день воинской славы России — День взятия Парижа
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ЛДПР предлагает установить новый день воинской славы России 31 марта - День взятия Парижа Отечественной войны 1812-1814 годов, законопроект об этом доступен в думской базе данных.
"Предлагается установить новый день воинской славы России - 31 марта - День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов" - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
Необходимость принятия данного законопроекта связана с "острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года", ознаменования успешного завершения освободительного заграничного похода русских войск в 1813-1814 годах, а также "воспрепятствования участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий, связанных с вторжением иностранных войск во главе с Наполеоном Бонапартом в Российскую империю", также говорится в пояснительных материалах к проекту.
"Правовым основанием для установления указанной в проекте федерального закона даты является историческое событие, произошедшее 19 (31) марта 1814 года. В эту знаменательную дату в селении Лавилет была подписана капитуляция Парижа", - говорится в пояснительной записке.
Также с аналогичным предложением выступила партия "Справедливая Россия - За правду".
"Есть предложение и фракции "Справедливая Россия" ввести праздник "День победы в Отечественной войне 1812 года… Лично мое мнение, что логичнее (его праздновать) 31 мая… Это день освобождения Европы от диктатуры одной страны", - отметил первый замруководителя фракции "СР - ЗП" в Госдуме Дмитрий Гусев на круглом столе "Никто не забыт, ничто не забыто: возродим память о Победе".