https://ria.ru/20230331/den-1862238684.html

В Госдуме предложили установить новый день воинской славы

В Госдуме предложили установить новый день воинской славы - РИА Новости, 31.03.2023

В Госдуме предложили установить новый день воинской славы

ЛДПР предлагает установить новый день воинской славы России 31 марта - День взятия Парижа Отечественной войны 1812-1814 годов, законопроект об этом доступен в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T17:31

2023-03-31T17:31

2023-03-31T17:31

общество

россия

наполеон бонапарт

госдума рф

лдпр

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ЛДПР предлагает установить новый день воинской славы России 31 марта - День взятия Парижа Отечественной войны 1812-1814 годов, законопроект об этом доступен в думской базе данных. "Предлагается установить новый день воинской славы России - 31 марта - День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов" - говорится в тексте пояснительной записки к проекту. Необходимость принятия данного законопроекта связана с "острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года", ознаменования успешного завершения освободительного заграничного похода русских войск в 1813-1814 годах, а также "воспрепятствования участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий, связанных с вторжением иностранных войск во главе с Наполеоном Бонапартом в Российскую империю", также говорится в пояснительных материалах к проекту. "Правовым основанием для установления указанной в проекте федерального закона даты является историческое событие, произошедшее 19 (31) марта 1814 года. В эту знаменательную дату в селении Лавилет была подписана капитуляция Парижа", - говорится в пояснительной записке. Также с аналогичным предложением выступила партия "Справедливая Россия - За правду". "Есть предложение и фракции "Справедливая Россия" ввести праздник "День победы в Отечественной войне 1812 года… Лично мое мнение, что логичнее (его праздновать) 31 мая… Это день освобождения Европы от диктатуры одной страны", - отметил первый замруководителя фракции "СР - ЗП" в Госдуме Дмитрий Гусев на круглом столе "Никто не забыт, ничто не забыто: возродим память о Победе".

https://ria.ru/20220816/istoriya-1809873685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, наполеон бонапарт, госдума рф, лдпр, партия "справедливая россия - за правду"