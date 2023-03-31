https://ria.ru/20230331/chetyrekhdnevka-1861954663.html

Чтобы россияне перешли на рабочую четырехдневку, им надо больше работать

Чтобы россияне перешли на рабочую четырехдневку, им надо больше работать - РИА Новости, 31.03.2023

Чтобы россияне перешли на рабочую четырехдневку, им надо больше работать

Большинство россиян поддерживают сокращение рабочего времени: результаты обнародованного вчера исследования показывают, что 77 процентов опрошенных граждан... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:00

2023-03-31T08:12

аналитика

россия

индия

исландия

дмитрий песков

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

российская академия наук

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Большинство россиян поддерживают сокращение рабочего времени: результаты обнародованного вчера исследования показывают, что 77 процентов опрошенных граждан России выступают за сокращение рабочей недели до 36 часов. Несмотря на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что в Кремле по данному вопросу позиция не сформулирована, есть основания полагать, что пресловутое окно Овертона принимается со скрипом сдвигаться и в нем начинают маячить не только сокращенный рабочий день в пятницу, но и четырехдневка.Подтверждением этому служит законопроект, предложенный на днях для рассмотрения со стороны комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, согласно которому россияне смогут работать по пятницам до обеда, то есть рабочая неделя сократится до 36 часов.Мы видим, что в России наконец приняли во внимание мировой тренд на сокращение трудочасов и переход на четырехдневную рабочую неделю, который уже охватил десятки государств и миллионы работников на разных континентах.В течение последних лет в целом ряде стран проведены масштабные эксперименты, цель которых состояла в определении влияния четырехдневной рабочей недели на прибыль компаний, продуктивность труда и общее состояние работников. В частности, признаны успешными (в ряде случаев — "ошеломляюще успешными") эксперименты в Исландии, Японии, Новой Зеландии, Швеции и Бельгии.Самый убедительный результат показал эксперимент, проведенный в 2022 году в Великобритании, в котором участвовала 61 компания и в совокупности около 3000 работников. Среди результатов: 40 процентов респондентов заявили о значительном снижении стресса; 71 — о снижении уровня выгорания; более 40 процентов работников подтвердили улучшение ментального и физического здоровья, 40 — сообщили, что им теперь легче засыпать. В итоге 96 процентов участников эксперимента сказали, что они предпочитают четырехдневную рабочую неделю, а 15 — что не будут согласны вернуться в обычный режим ни за какие деньги.Что касается компаний-участниц, то они также зафиксировали положительные результаты: у 51 процента снизились свои затраты; у 62 — значительно уменьшилось количество использованных больничных; большинство сообщили о серьезном уменьшении текучести кадров. Одновременно с этим выручка компаний-участниц выросла в среднем на восемь процентов, а производительность труда — на десять (в ряде случаев доходила до 30 процентов). Было бы логично предположить, что в России также нужно как можно быстрее вводить рабочую четырехдневку и что десятипроцентный рост производительности труда в российской экономике "из ниоткуда" мог бы решить много проблем.Дело в том, что указанный рост производительности труда для нас ничего не решит: нам нужно увеличивать ее в разы.Статистика — продолжение политики, и политически ангажированные организации наших непартнеров не упускают случая ткнуть Россию в низкую продуктивность нашей экономики. Так, по данным за 2021-2022-й, один источник ставит нас на 42-е место среди всех стран, а другой — на второе место с конца.С другой стороны, отечественные ведомства сообщают о значительном успехе нацпроекта "Производительность труда", начавшегося в 2018 году, в рамках которого участники по состоянию на конец 2022-го увеличили производительность труда на 12 процентов. Росстат также сообщает, что на 2021-й общая производительность труда в российской экономике за год выросла на 102,8 процента. Истина, как обычно, лежит где-то посередине. Согласно информации от РАН и Высшей школы экономики, производительность труда сферического российского работника меньше производительности труда сферического американца где-то в 2-2,5 раза. Нужно отметить, что россияне работают никак не меньше американцев — часто мы работаем и дольше, и тяжелее. Но одним из основных индикаторов эффективности труда является доля в ВВП, которую сотрудник нарабатывает за час, и в США этот показатель составляет порядка 70 долларов, а в России — 30.Да, производительность труда в России выше, чем во всех странах БРИКС: на основе имеющихся данных, по состоянию на 2021 год она превышает уровень Индии в три раза, Китая — в 1,8 раза, Индии — в 1,7, а Казахстана — в 1,1.Но чтобы выиграть во все ускоряющейся геополитической гонке, где на карту поставлено не просто благополучие страны, а ее выживание, производительность труда нам нужно увеличивать кратно, и никакая четырехдневная рабочая неделя нам тут не поможет.Если каждый гражданин России проявит чуть больше ответственности и приложит чуть больше усилий на своем рабочем месте, то и сокращенная рабочая неделя, и четырехдневка в итоге однозначно превратятся из осторожной инициативы в обыденность и норму.Но для этого нужно немного поработать.

https://ria.ru/20230330/rabota-1861828804.html

https://ria.ru/20230330/sokraschenie-1861788956.html

https://ria.ru/20230315/mintrud-1858001133.html

https://ria.ru/20230329/natsproekt-1861559912.html

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аналитика, россия, индия, исландия, дмитрий песков, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), российская академия наук, экономика