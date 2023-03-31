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Чтобы россияне перешли на рабочую четырехдневку, им надо больше работать - РИА Новости, 31.03.2023
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08:00 31.03.2023 (обновлено: 08:12 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/chetyrekhdnevka-1861954663.html
Чтобы россияне перешли на рабочую четырехдневку, им надо больше работать
Чтобы россияне перешли на рабочую четырехдневку, им надо больше работать - РИА Новости, 31.03.2023
Чтобы россияне перешли на рабочую четырехдневку, им надо больше работать
Большинство россиян поддерживают сокращение рабочего времени: результаты обнародованного вчера исследования показывают, что 77 процентов опрошенных граждан... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T08:00
2023-03-31T08:12
аналитика
россия
индия
исландия
дмитрий песков
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
российская академия наук
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Большинство россиян поддерживают сокращение рабочего времени: результаты обнародованного вчера исследования показывают, что 77 процентов опрошенных граждан России выступают за сокращение рабочей недели до 36 часов. Несмотря на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что в Кремле по данному вопросу позиция не сформулирована, есть основания полагать, что пресловутое окно Овертона принимается со скрипом сдвигаться и в нем начинают маячить не только сокращенный рабочий день в пятницу, но и четырехдневка.Подтверждением этому служит законопроект, предложенный на днях для рассмотрения со стороны комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, согласно которому россияне смогут работать по пятницам до обеда, то есть рабочая неделя сократится до 36 часов.Мы видим, что в России наконец приняли во внимание мировой тренд на сокращение трудочасов и переход на четырехдневную рабочую неделю, который уже охватил десятки государств и миллионы работников на разных континентах.В течение последних лет в целом ряде стран проведены масштабные эксперименты, цель которых состояла в определении влияния четырехдневной рабочей недели на прибыль компаний, продуктивность труда и общее состояние работников. В частности, признаны успешными (в ряде случаев — "ошеломляюще успешными") эксперименты в Исландии, Японии, Новой Зеландии, Швеции и Бельгии.Самый убедительный результат показал эксперимент, проведенный в 2022 году в Великобритании, в котором участвовала 61 компания и в совокупности около 3000 работников. Среди результатов: 40 процентов респондентов заявили о значительном снижении стресса; 71 — о снижении уровня выгорания; более 40 процентов работников подтвердили улучшение ментального и физического здоровья, 40 — сообщили, что им теперь легче засыпать. В итоге 96 процентов участников эксперимента сказали, что они предпочитают четырехдневную рабочую неделю, а 15 — что не будут согласны вернуться в обычный режим ни за какие деньги.Что касается компаний-участниц, то они также зафиксировали положительные результаты: у 51 процента снизились свои затраты; у 62 — значительно уменьшилось количество использованных больничных; большинство сообщили о серьезном уменьшении текучести кадров. Одновременно с этим выручка компаний-участниц выросла в среднем на восемь процентов, а производительность труда — на десять (в ряде случаев доходила до 30 процентов). Было бы логично предположить, что в России также нужно как можно быстрее вводить рабочую четырехдневку и что десятипроцентный рост производительности труда в российской экономике "из ниоткуда" мог бы решить много проблем.Дело в том, что указанный рост производительности труда для нас ничего не решит: нам нужно увеличивать ее в разы.Статистика — продолжение политики, и политически ангажированные организации наших непартнеров не упускают случая ткнуть Россию в низкую продуктивность нашей экономики. Так, по данным за 2021-2022-й, один источник ставит нас на 42-е место среди всех стран, а другой — на второе место с конца.С другой стороны, отечественные ведомства сообщают о значительном успехе нацпроекта "Производительность труда", начавшегося в 2018 году, в рамках которого участники по состоянию на конец 2022-го увеличили производительность труда на 12 процентов. Росстат также сообщает, что на 2021-й общая производительность труда в российской экономике за год выросла на 102,8 процента. Истина, как обычно, лежит где-то посередине. Согласно информации от РАН и Высшей школы экономики, производительность труда сферического российского работника меньше производительности труда сферического американца где-то в 2-2,5 раза. Нужно отметить, что россияне работают никак не меньше американцев — часто мы работаем и дольше, и тяжелее. Но одним из основных индикаторов эффективности труда является доля в ВВП, которую сотрудник нарабатывает за час, и в США этот показатель составляет порядка 70 долларов, а в России — 30.Да, производительность труда в России выше, чем во всех странах БРИКС: на основе имеющихся данных, по состоянию на 2021 год она превышает уровень Индии в три раза, Китая — в 1,8 раза, Индии — в 1,7, а Казахстана — в 1,1.Но чтобы выиграть во все ускоряющейся геополитической гонке, где на карту поставлено не просто благополучие страны, а ее выживание, производительность труда нам нужно увеличивать кратно, и никакая четырехдневная рабочая неделя нам тут не поможет.Если каждый гражданин России проявит чуть больше ответственности и приложит чуть больше усилий на своем рабочем месте, то и сокращенная рабочая неделя, и четырехдневка в итоге однозначно превратятся из осторожной инициативы в обыденность и норму.Но для этого нужно немного поработать.
https://ria.ru/20230330/rabota-1861828804.html
https://ria.ru/20230330/sokraschenie-1861788956.html
https://ria.ru/20230315/mintrud-1858001133.html
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Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, индия, исландия, дмитрий песков, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), российская академия наук, экономика
Аналитика, Россия, Индия, Исландия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Российская академия наук, Экономика

Чтобы россияне перешли на рабочую четырехдневку, им надо больше работать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСовременный офис в Москве
Современный офис в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Большинство россиян поддерживают сокращение рабочего времени: результаты обнародованного вчера исследования показывают, что 77 процентов опрошенных граждан России выступают за сокращение рабочей недели до 36 часов. Несмотря на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что в Кремле по данному вопросу позиция не сформулирована, есть основания полагать, что пресловутое окно Овертона принимается со скрипом сдвигаться и в нем начинают маячить не только сокращенный рабочий день в пятницу, но и четырехдневка.
Подтверждением этому служит законопроект, предложенный на днях для рассмотрения со стороны комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, согласно которому россияне смогут работать по пятницам до обеда, то есть рабочая неделя сократится до 36 часов.
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу
Вчера, 13:17
Мы видим, что в России наконец приняли во внимание мировой тренд на сокращение трудочасов и переход на четырехдневную рабочую неделю, который уже охватил десятки государств и миллионы работников на разных континентах.
В течение последних лет в целом ряде стран проведены масштабные эксперименты, цель которых состояла в определении влияния четырехдневной рабочей недели на прибыль компаний, продуктивность труда и общее состояние работников. В частности, признаны успешными (в ряде случаев — "ошеломляюще успешными") эксперименты в Исландии, Японии, Новой Зеландии, Швеции и Бельгии.
Самый убедительный результат показал эксперимент, проведенный в 2022 году в Великобритании, в котором участвовала 61 компания и в совокупности около 3000 работников. Среди результатов: 40 процентов респондентов заявили о значительном снижении стресса; 71 — о снижении уровня выгорания; более 40 процентов работников подтвердили улучшение ментального и физического здоровья, 40 — сообщили, что им теперь легче засыпать. В итоге 96 процентов участников эксперимента сказали, что они предпочитают четырехдневную рабочую неделю, а 15 — что не будут согласны вернуться в обычный режим ни за какие деньги.
Девушка работает в офисе - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Стало известно, сколько россиян поддерживают сокращение рабочих часов
Вчера, 11:44
Что касается компаний-участниц, то они также зафиксировали положительные результаты: у 51 процента снизились свои затраты; у 62 — значительно уменьшилось количество использованных больничных; большинство сообщили о серьезном уменьшении текучести кадров. Одновременно с этим выручка компаний-участниц выросла в среднем на восемь процентов, а производительность труда — на десять (в ряде случаев доходила до 30 процентов).
Было бы логично предположить, что в России также нужно как можно быстрее вводить рабочую четырехдневку и что десятипроцентный рост производительности труда в российской экономике "из ниоткуда" мог бы решить много проблем.
Дело в том, что указанный рост производительности труда для нас ничего не решит: нам нужно увеличивать ее в разы.
Статистика — продолжение политики, и политически ангажированные организации наших непартнеров не упускают случая ткнуть Россию в низкую продуктивность нашей экономики. Так, по данным за 2021-2022-й, один источник ставит нас на 42-е место среди всех стран, а другой — на второе место с конца.
Здание Министерства труда и социальной защиты России - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Количество рабочей силы в России не изменится до 2030 года, заявил Минтруд
15 марта, 12:37
С другой стороны, отечественные ведомства сообщают о значительном успехе нацпроекта "Производительность труда", начавшегося в 2018 году, в рамках которого участники по состоянию на конец 2022-го увеличили производительность труда на 12 процентов. Росстат также сообщает, что на 2021-й общая производительность труда в российской экономике за год выросла на 102,8 процента.
Истина, как обычно, лежит где-то посередине. Согласно информации от РАН и Высшей школы экономики, производительность труда сферического российского работника меньше производительности труда сферического американца где-то в 2-2,5 раза.
Нужно отметить, что россияне работают никак не меньше американцев — часто мы работаем и дольше, и тяжелее. Но одним из основных индикаторов эффективности труда является доля в ВВП, которую сотрудник нарабатывает за час, и в США этот показатель составляет порядка 70 долларов, а в России — 30.
Да, производительность труда в России выше, чем во всех странах БРИКС: на основе имеющихся данных, по состоянию на 2021 год она превышает уровень Индии в три раза, Китая — в 1,8 раза, Индии — в 1,7, а Казахстана — в 1,1.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Путин призвал расширить нацпроект по производительности труда
29 марта, 14:38
Но чтобы выиграть во все ускоряющейся геополитической гонке, где на карту поставлено не просто благополучие страны, а ее выживание, производительность труда нам нужно увеличивать кратно, и никакая четырехдневная рабочая неделя нам тут не поможет.
Если каждый гражданин России проявит чуть больше ответственности и приложит чуть больше усилий на своем рабочем месте, то и сокращенная рабочая неделя, и четырехдневка в итоге однозначно превратятся из осторожной инициативы в обыденность и норму.
Но для этого нужно немного поработать.
 
АналитикаРоссияИндияИсландияДмитрий ПесковГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Российская академия наукЭкономика
 
 
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