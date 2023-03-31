Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11
Минтранс: запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева" запланирован на конец июня
Беспилотные грузовики Evocargo. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева", которая связывает Москву и Санкт-Петербург, запланирован на конец июня текущего года, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
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"В июне запланировано создание цифрового двойника дорожной инфраструктуры участков автомобильной дороги М-11 (за исключением обхода г. Твери). В конце июня запланирован запуск движения высокоавтоматизированных транспортных средств на этой же трассе М-11 "Нева", - сказал он, отвечая на вопрос о беспилотных грузоперевозках по М-11.
Еще в феврале у "Камаза" было произведено два беспилотных грузовика для этого проекта из запланированных пяти, сообщал РИА Новости замгендиректора компании Михаил Матасов. Автомобили имеют четвертый уровень автономности: в салоне будет присутствовать водитель. Матасов также отмечал, что беспилотники будут перевозить коммерческие грузы.
Савельев напомнил, что старт беспилотных грузоперевозок пройдет в рамках экспериментального правового режима, который вступил в силу на трассе М-11 "Нева" в конце прошлого года. "Наша цель, во-первых, проанализировать этот опыт при принятии закона о беспилотниках, а во-вторых, масштабировать этот опыт на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь – трассу М-12", - добавил он.