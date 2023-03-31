https://ria.ru/20230331/bespilotniki-1862283544.html

Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11

Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11 - РИА Новости, 31.03.2023

Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11

Запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева", которая связывает Москву и Санкт-Петербург, запланирован на конец июня текущего года, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T21:41

2023-03-31T21:41

2023-03-31T21:41

экономика

авто

москва

санкт-петербург

россия

виталий савельев

трасса м-11 (нева)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева", которая связывает Москву и Санкт-Петербург, запланирован на конец июня текущего года, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Еще в феврале у "Камаза" было произведено два беспилотных грузовика для этого проекта из запланированных пяти, сообщал РИА Новости замгендиректора компании Михаил Матасов. Автомобили имеют четвертый уровень автономности: в салоне будет присутствовать водитель. Матасов также отмечал, что беспилотники будут перевозить коммерческие грузы. Савельев напомнил, что старт беспилотных грузоперевозок пройдет в рамках экспериментального правового режима, который вступил в силу на трассе М-11 "Нева" в конце прошлого года. "Наша цель, во-первых, проанализировать этот опыт при принятии закона о беспилотниках, а во-вторых, масштабировать этот опыт на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь – трассу М-12", - добавил он.

https://ria.ru/20221212/spetszona-1837944039.html

москва

санкт-петербург

россия

трасса м-11 (нева)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, москва, санкт-петербург, россия, виталий савельев, трасса м-11 (нева)