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Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11 - РИА Новости, 31.03.2023
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21:41 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/bespilotniki-1862283544.html
Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11
Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11 - РИА Новости, 31.03.2023
Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11
Запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева", которая связывает Москву и Санкт-Петербург, запланирован на конец июня текущего года, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:41
2023-03-31T21:41
экономика
авто
москва
санкт-петербург
россия
виталий савельев
трасса м-11 (нева)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева", которая связывает Москву и Санкт-Петербург, запланирован на конец июня текущего года, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Еще в феврале у "Камаза" было произведено два беспилотных грузовика для этого проекта из запланированных пяти, сообщал РИА Новости замгендиректора компании Михаил Матасов. Автомобили имеют четвертый уровень автономности: в салоне будет присутствовать водитель. Матасов также отмечал, что беспилотники будут перевозить коммерческие грузы. Савельев напомнил, что старт беспилотных грузоперевозок пройдет в рамках экспериментального правового режима, который вступил в силу на трассе М-11 "Нева" в конце прошлого года. "Наша цель, во-первых, проанализировать этот опыт при принятии закона о беспилотниках, а во-вторых, масштабировать этот опыт на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь – трассу М-12", - добавил он.
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санкт-петербург
россия
трасса м-11 (нева)
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экономика, авто, москва, санкт-петербург, россия, виталий савельев, трасса м-11 (нева)
Экономика, Авто, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Виталий Савельев, Трасса М-11 (Нева)
Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11

Минтранс: запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева" запланирован на конец июня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБеспилотные грузовики Evocargo
Беспилотные грузовики Evocargo - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Беспилотные грузовики Evocargo. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запуск беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева", которая связывает Москву и Санкт-Петербург, запланирован на конец июня текущего года, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
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"В июне запланировано создание цифрового двойника дорожной инфраструктуры участков автомобильной дороги М-11 (за исключением обхода г. Твери). В конце июня запланирован запуск движения высокоавтоматизированных транспортных средств на этой же трассе М-11 "Нева", - сказал он, отвечая на вопрос о беспилотных грузоперевозках по М-11.
Еще в феврале у "Камаза" было произведено два беспилотных грузовика для этого проекта из запланированных пяти, сообщал РИА Новости замгендиректора компании Михаил Матасов. Автомобили имеют четвертый уровень автономности: в салоне будет присутствовать водитель. Матасов также отмечал, что беспилотники будут перевозить коммерческие грузы.
Савельев напомнил, что старт беспилотных грузоперевозок пройдет в рамках экспериментального правового режима, который вступил в силу на трассе М-11 "Нева" в конце прошлого года. "Наша цель, во-первых, проанализировать этот опыт при принятии закона о беспилотниках, а во-вторых, масштабировать этот опыт на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь – трассу М-12", - добавил он.
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