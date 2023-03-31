https://ria.ru/20230331/bayden-1862284858.html

"Непоправимо". В США раскрыли, что ждет Байдена после решения по России

"Непоправимо". В США раскрыли, что ждет Байдена после решения по России - РИА Новости, 31.03.2023

"Непоправимо". В США раскрыли, что ждет Байдена после решения по России

Попытка президента США Джо Байдена изолировать Россию привела к созданию мощной антиамериканской коалиции во главе с Москвой, заявил совладелец новостного... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T21:57

2023-03-31T21:57

2023-03-31T22:06

политика

россия

сша

китай

джо байден

владимир путин

си цзиньпин

саудовская аравия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Попытка президента США Джо Байдена изолировать Россию привела к созданию мощной антиамериканской коалиции во главе с Москвой, заявил совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.По мнению Рагга, глава Белого дома нанес Вашингтону такой ущерб, который не смогут компенсировать даже будущие американские правительства.На тщетность попыток изолировать Россию указывали многие государственные деятели и политики из разных стран мира. Так, депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба отметил, что Москва одержала верх над США в странах Азии и Африки, с которыми поддерживает дружеские отношения.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции были ошибкой, из-за которой Европа теперь переплачивает в семь раз за газ по сравнению с Соединенными Штатами и в три раза за электричество по сравнению с Китаем. Это снизило конкурентоспособность стран Евросоюза, добавил министр.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также подчеркнул, что изолировать Россию не получится. Используя свои естественные конкурентные преимущества, она продолжит наращивать потенциал, резюмировал глава государства.

https://ria.ru/20230331/vsu-1862206400.html

https://ria.ru/20230331/ukraina-1862232988.html

россия

сша

китай

саудовская аравия

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политика, россия, сша, китай, джо байден, владимир путин, си цзиньпин, саудовская аравия, индия