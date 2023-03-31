"Непоправимо". В США раскрыли, что ждет Байдена после решения по России
Эксперт Рагг: Байден виновен в создании мощной антизападной коалиции во главе с Россией
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Попытка президента США Джо Байдена изолировать Россию привела к созданию мощной антиамериканской коалиции во главе с Москвой, заявил совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.
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"В стремлении отделить Россию от остального мира Джо Байден изолировал только Соединенные Штаты. Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия сильны как никогда, и вместе они одолеют США. Вот что происходит, когда назначаешь человека с деменцией (на пост главы государства. — Прим. ред.) и ждешь, что он справится с такими сильными лидерами, как (председатель КНР) Си Цзиньпин и (президент России) Владимир Путин", — написал он в Twitter.
По мнению Рагга, глава Белого дома нанес Вашингтону такой ущерб, который не смогут компенсировать даже будущие американские правительства.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции были ошибкой, из-за которой Европа теперь переплачивает в семь раз за газ по сравнению с Соединенными Штатами и в три раза за электричество по сравнению с Китаем. Это снизило конкурентоспособность стран Евросоюза, добавил министр.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также подчеркнул, что изолировать Россию не получится. Используя свои естественные конкурентные преимущества, она продолжит наращивать потенциал, резюмировал глава государства.