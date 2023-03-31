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"Непоправимо". В США раскрыли, что ждет Байдена после решения по России - РИА Новости, 31.03.2023
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21:57 31.03.2023 (обновлено: 22:06 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/bayden-1862284858.html
"Непоправимо". В США раскрыли, что ждет Байдена после решения по России
"Непоправимо". В США раскрыли, что ждет Байдена после решения по России - РИА Новости, 31.03.2023
"Непоправимо". В США раскрыли, что ждет Байдена после решения по России
Попытка президента США Джо Байдена изолировать Россию привела к созданию мощной антиамериканской коалиции во главе с Москвой, заявил совладелец новостного... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T21:57
2023-03-31T22:06
политика
россия
сша
китай
джо байден
владимир путин
си цзиньпин
саудовская аравия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Попытка президента США Джо Байдена изолировать Россию привела к созданию мощной антиамериканской коалиции во главе с Москвой, заявил совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.По мнению Рагга, глава Белого дома нанес Вашингтону такой ущерб, который не смогут компенсировать даже будущие американские правительства.На тщетность попыток изолировать Россию указывали многие государственные деятели и политики из разных стран мира. Так, депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба отметил, что Москва одержала верх над США в странах Азии и Африки, с которыми поддерживает дружеские отношения.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции были ошибкой, из-за которой Европа теперь переплачивает в семь раз за газ по сравнению с Соединенными Штатами и в три раза за электричество по сравнению с Китаем. Это снизило конкурентоспособность стран Евросоюза, добавил министр.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также подчеркнул, что изолировать Россию не получится. Используя свои естественные конкурентные преимущества, она продолжит наращивать потенциал, резюмировал глава государства.
https://ria.ru/20230331/vsu-1862206400.html
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политика, россия, сша, китай, джо байден, владимир путин, си цзиньпин, саудовская аравия, индия
Политика, Россия, США, Китай, Джо Байден, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Саудовская Аравия, Индия
"Непоправимо". В США раскрыли, что ждет Байдена после решения по России

Эксперт Рагг: Байден виновен в создании мощной антизападной коалиции во главе с Россией

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Попытка президента США Джо Байдена изолировать Россию привела к созданию мощной антиамериканской коалиции во главе с Москвой, заявил совладелец новостного портала Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг.
«

"В стремлении отделить Россию от остального мира Джо Байден изолировал только Соединенные Штаты. Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия сильны как никогда, и вместе они одолеют США. Вот что происходит, когда назначаешь человека с деменцией (на пост главы государства. — Прим. ред.) и ждешь, что он справится с такими сильными лидерами, как (председатель КНР) Си Цзиньпин и (президент России) Владимир Путин", — написал он в Twitter.

По мнению Рагга, глава Белого дома нанес Вашингтону такой ущерб, который не смогут компенсировать даже будущие американские правительства.
На тщетность попыток изолировать Россию указывали многие государственные деятели и политики из разных стран мира. Так, депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба отметил, что Москва одержала верх над США в странах Азии и Африки, с которыми поддерживает дружеские отношения.
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Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также подчеркнул, что изолировать Россию не получится. Используя свои естественные конкурентные преимущества, она продолжит наращивать потенциал, резюмировал глава государства.
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ПолитикаРоссияСШАКитайДжо БайденВладимир ПутинСи ЦзиньпинСаудовская АравияИндия
 
 
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