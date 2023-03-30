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Россия выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2023
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17:24 30.03.2023 (обновлено: 17:45 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zerno-1861915401.html
Россия выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров, пишут СМИ
Россия выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2023
Россия выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров, пишут СМИ
Россия не останется в проигрыше из-за ухода западных зерновых трейдеров из страны — российское зерно продолжит поступать на мировой рынок, а Москве даже станет... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:24
2023-03-30T17:45
экономика
россия
в мире
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия не останется в проигрыше из-за ухода западных зерновых трейдеров из страны — российское зерно продолжит поступать на мировой рынок, а Москве даже станет проще определять направления и цену экспорта, считает агентство Блумберг.Российское представительство американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, в конце марта сообщило Минсельхозу России о планах прекратить экспорт зерна из страны в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). Позднее в СМИ появилась информация о таких же планах еще одного крупного мирового поставщика сельхозпродукции — канадской Viterra. Американская агропромышленная компания Bunge покинула российский рынок в прошлом году."Несмотря на уход ведущих западных трейдеров, российское зерно и другие сельскохозяйственные культуры будут продолжать поступать на мировые рынки", — пишет Блумберг. Как поясняется в материале, внутри страны местные трейдеры заменят иностранных, а за ее пределами западные трейдеры продолжат отгрузку российского зерна. Более того, по данным агентства, "на дверь" им указала Москва. Блумберг перечисляет плюсы для нее: "Без западных трейдеров, покупающих и продающих зерно внутри России, Вашингтон и Брюссель потеряют ключевой источник информации. В любом случае у Кремля будет более весомое слово по поводу того, куда — и по какой цене — отправится его зерно".Российский "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из страны, писала в декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту Владимиру Путину. Россия в 2022-м собрала рекордный урожай зерна — 157,7 миллиона тонн в весе после доработки, что на 29,9% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила сбор пшеницы на 37%, до 104,2 миллиона тонн. Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн.
https://ria.ru/20230329/zerno-1861696984.html
https://ria.ru/20230330/polsha-1861837346.html
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экономика, россия, в мире
Экономика, Россия, В мире
Россия выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров, пишут СМИ

Bloomberg: Россия только выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров из страны

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия не останется в проигрыше из-за ухода западных зерновых трейдеров из страны — российское зерно продолжит поступать на мировой рынок, а Москве даже станет проще определять направления и цену экспорта, считает агентство Блумберг.
Российское представительство американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, в конце марта сообщило Минсельхозу России о планах прекратить экспорт зерна из страны в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). Позднее в СМИ появилась информация о таких же планах еще одного крупного мирового поставщика сельхозпродукции — канадской Viterra. Американская агропромышленная компания Bunge покинула российский рынок в прошлом году.
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"Несмотря на уход ведущих западных трейдеров, российское зерно и другие сельскохозяйственные культуры будут продолжать поступать на мировые рынки", — пишет Блумберг. Как поясняется в материале, внутри страны местные трейдеры заменят иностранных, а за ее пределами западные трейдеры продолжат отгрузку российского зерна.
Более того, по данным агентства, "на дверь" им указала Москва. Блумберг перечисляет плюсы для нее: "Без западных трейдеров, покупающих и продающих зерно внутри России, Вашингтон и Брюссель потеряют ключевой источник информации. В любом случае у Кремля будет более весомое слово по поводу того, куда — и по какой цене — отправится его зерно".
Российский "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из страны, писала в декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту Владимиру Путину.
Россия в 2022-м собрала рекордный урожай зерна — 157,7 миллиона тонн в весе после доработки, что на 29,9% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила сбор пшеницы на 37%, до 104,2 миллиона тонн. Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн.
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