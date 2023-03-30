https://ria.ru/20230330/zerno-1861915401.html

Россия выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров, пишут СМИ

Россия выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2023

Россия выигрывает от ухода западных зерновых трейдеров, пишут СМИ

Россия не останется в проигрыше из-за ухода западных зерновых трейдеров из страны — российское зерно продолжит поступать на мировой рынок, а Москве даже станет... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:24

2023-03-30T17:24

2023-03-30T17:45

экономика

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592661_0:151:2730:1687_1920x0_80_0_0_979984986883ee72f66eb35e6685da37.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия не останется в проигрыше из-за ухода западных зерновых трейдеров из страны — российское зерно продолжит поступать на мировой рынок, а Москве даже станет проще определять направления и цену экспорта, считает агентство Блумберг.Российское представительство американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, в конце марта сообщило Минсельхозу России о планах прекратить экспорт зерна из страны в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). Позднее в СМИ появилась информация о таких же планах еще одного крупного мирового поставщика сельхозпродукции — канадской Viterra. Американская агропромышленная компания Bunge покинула российский рынок в прошлом году."Несмотря на уход ведущих западных трейдеров, российское зерно и другие сельскохозяйственные культуры будут продолжать поступать на мировые рынки", — пишет Блумберг. Как поясняется в материале, внутри страны местные трейдеры заменят иностранных, а за ее пределами западные трейдеры продолжат отгрузку российского зерна. Более того, по данным агентства, "на дверь" им указала Москва. Блумберг перечисляет плюсы для нее: "Без западных трейдеров, покупающих и продающих зерно внутри России, Вашингтон и Брюссель потеряют ключевой источник информации. В любом случае у Кремля будет более весомое слово по поводу того, куда — и по какой цене — отправится его зерно".Российский "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из страны, писала в декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту Владимиру Путину. Россия в 2022-м собрала рекордный урожай зерна — 157,7 миллиона тонн в весе после доработки, что на 29,9% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила сбор пшеницы на 37%, до 104,2 миллиона тонн. Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн.

https://ria.ru/20230329/zerno-1861696984.html

https://ria.ru/20230330/polsha-1861837346.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, в мире